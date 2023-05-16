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كلية الطب بجامعة كفر الشيخ تنظم ندوة بعنوان "يوم التوعية عن مرض التصلب المتعدد"

الثلاثاء، 16 مايو 2023 09:13 م
كلية الطب بجامعة كفر الشيخ تنظم ندوة بعنوان "يوم التوعية عن مرض التصلب المتعدد" ندوة بكلية الطب البشري جامعة كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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نظمت كلية الطب البشري جامعة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، ندوة بعنوان "يوم التوعية عن مرض التصلب المتعدد"، جاء ذلك تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وبحضور وإشراف الدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب، والدكتور إيهاب رمضان، رئيس قسم الأمراض العصبية والنفسية.

 

حاضر فى الندوة الدكتور سلمي رجب مدرس بقسم الأمراض العصبية والنفسية، والدكتور شيماء الجمل مدرس بقسم الأمراض العصبية والنفسية.

 

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، حرص الجامعة على تنظيم الندوات الطبية التوعوية، لرفع درجة الوعي الصحي بالأمراض التي تهدد صحة الإنسان وسبل الوقاية منها، مشيرة إلى أن الندوة تهدف إلى توعية طلاب كلية الطب بمرض التصلب المتعدد وأعراضه المبكرة بما يضمن تشخيصه بالمراحل الأولى للمرض.

 

وأضاف أن وحدة التصلب المتعدد بمستشفى جامعة كفر الشيخ مجهزة بالكامل لتشخيص المرض وعلاجه، علاوةً على تقديم الدعم النفسي الكامل للمرضى بقسم الأمراض العصبية والنفسية بالكلية.

 

وقال الدكتور طه إسماعيل عميد كلية الطب، إن الاحتفال باليوم العالمي لمرض "التصلب المتعدد" في 30 مايو، موضحًا أن المرض يعد من أكثر الاضطرابات العصبية الأولية شيوعا، ويؤثر على الجهاز العصبي والمركزي، ويسبب مجموعة من الأعراض منها "حركة الذراع والساقين والرؤية والإحساس، والتوازن".

 

وتم خلال الندوة عرض فيديو توضيحي عن مرض التصلب المتعدد، وقدمت الدكتور سلمي رجب، عرضاً تناول خلاله تعريفاً بالمرض وأعراضه، وعرضت الجديد في علاج التصلب المتعدد، وتناولت الدكتور شيماء الجمل، الأعراض النفسية المصاحبة للمرض، وقدمت شرحاً للنظام الغذائي والتغذية السليمة لمرضى التصلب المتعدد، وتناولت التحديات في علاج التصلب المتعدد أثناء المرض.


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مرض التصلب المتعدد كلية طب كفر الشيخ



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