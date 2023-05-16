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برلمان ليبيا يناقش أداء حكومة "باشاغا".. والأخير يكلف نائبه بتسيير المهام

الثلاثاء، 16 مايو 2023 02:53 م
برلمان ليبيا يناقش أداء حكومة "باشاغا".. والأخير يكلف نائبه بتسيير المهام رئيس الحكومة الليبية فتحى باشاغا
كتب أحمد جمعة

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يناقش مجلس النواب الليبي في جلسته الرسمية بمدينة بنغازي، الثلاثاء، أداء الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا وما قدمته منذ نيلها الثقة من مجلس النواب الليبي العام الماضي، بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق في بيان له.

وانطلقت جلسة مجلس النواب الليبي، اليوم، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، والنائب الثاني للرئيس عبدالهادي الصغير ، حيث سيناقش المجلس جدول أعماله وما يُستجد من أعمال.

بالتزامن مع عقد جلسة البرلمان الليبي، قرر رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا تكليف نائب رئيس مجلس الوزراء على القطراني بتسيير مهـام مجلــس الـــــــوزراء بالحكومـة الليبية مع تفويضـه بكـامـل الصلاحيات الممنوحـة.

 

 


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