بدء التعاقد على الوصلات المنزلية لمشروع صرف صحى ادفا فى سوهاج

دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج بسيارة خدمة عملاء متنقلة لتلقى طلبات التعاقد على الوصلات المنزلية لمشروع صرف صحى قرية ادفا بمركز سوهاج وذلك للبدء فى التوصيل على الشبكة وتشغيل المشروعات ودخول الخدمة للمواطنين، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، مضيفًا أن المشروع تبلغ تكلفته 156 مليون جنيه ويخدم 88 ألف نسمة.

وأشار المهندس أبو ضيف محمد احمد رئيس وحدة تنفيذ المشروعات أن مشروع صرف صحى قرية ادفا يضم محطة معالجة تبلغ طاقتها التصميمية 5000 متر مكعب لكل يوم ومحطة رفع رئيسية تبلغ طاقتها التصميمية 95 لترا لكل ثانية وشبكات انحدار بطول 11 كيلو متر وعدد 2500 وصلة منزلية وخط طرد بطول 6000 متر وغابة شجرية على مساحة 125 فدانا.