مياه سوهاج تكرم الفائزين بمسابقة حفظة القرآن الكريم من العاملين وأبنائهم

سوهاج عمرو خلف

كرم المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، والعضو المنتدب، العاملين وأبناءهم من حفظة القرآن الكريم، وذلك بعد إجراء مسابقة فى تلاوة وحفظ ربع ونصف القرآن الكريم، وثلاثة أرباع القرآن، والقران الكريم كاملاً.

أشرف على تلك المسابقة، الإمام هشام هارون محمد مدير التخطيط بالمنطقة الأزهرية، وشارك بها 12 من العاملين و 7 من أبناء العاملين و 16من أبناء العاملين من حفظة اقل من ربع القرآن الكريم.

وأشارت مها غازى مديرة ادارة الاعلام أن الاحتفالية تأتي لترسيخ تقليداً سنوياً ولفتة تقديرية من الشركة لحفظة القرآن الكريم ولغرس قيم الخير والعطاء ليكونوا بذرة طيبة فيقوموا بواجبهم تجاه دينهم ووطنهم ولتحقيق التواصل الحضاري والفكري والثقافي بعيدًا عن التشدد أو الأفكار الضالة والمنحرفة بالاضافة الى تشجع العاملين وأبنائهم على حفظ القرآن الكريم ولغرس الخير والعطاء ليكونوا بذرة طيبة فيقوموا بواجبهم تجاه دينهم ووطنهم.