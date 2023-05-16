الوثائق المطلوبة للتحويل للجامعات الخاصة والأهلية للطلاب العائدين من الخارج

وجاء من بين الأسئلة الواردة لوزارة التعليم العالى هل يمكن للطالب التقديم دون إحضار كافة أوراقه المطلوبة؟

نعم، يمكن للطالب التقديم، وفي هذه الحالة، يقوم الطالب وولي أمره بالتوقيع علي تعهد بإحضار أصول الأوراق المطلوبة مُعتمدة، وذلك خلال مدة ثلاثة شهر، ويمكن النظر في مد الفترة الزمنية المُقررة مستقبلًا.