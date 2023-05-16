اليوم السابع
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الوثائق المطلوبة للتحويل للجامعات الخاصة والأهلية للطلاب العائدين من الخارج

الثلاثاء، 16 مايو 2023 07:00 ص
الوثائق المطلوبة للتحويل للجامعات الخاصة والأهلية للطلاب العائدين من الخارج وزارة التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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ينشر "اليوم السابع" قائمة الوثائق المطلوبة من الطلاب المصريين العائدين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية، وذلك للتقديم والتحويل للجامعات الخاصة والأهلية المصرية والمنشورة على الرابط الإلكترونى لتقديم الطلاب والتى تتمثل فى :-
1- صحة شهادة إتمام الدراسة الثانوية
2- اجتياز المواد الدراسية التى تؤهل الطالب لدخول الكليات العملية
3- إثبات الإقامة بشتي الطرق
4- التسلسل الدراسي ودرجات النجاح معتمدة من الجامعة والمكتب الثقافي إن وجد ماعدا طلاب الفرقة الأولى
5- المحتوى العلمي الذي درسه الطالب معتمد من الجامعة والمكتب الثقافي إن وجد ما عدا طلاب الفرقة الأولى
 
وكان أعد المركز الإعلامي لوزارة التعليم العالى، بقيادة الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى باسم الوزارة برصد استفسارات الطلاب العائدين من روسيا وأوكرانيا والسودان وأسئلتهم الخاصة بإجراءات تحويلهم إلى الجامعات المصرية الخاصة والأهلية، والتي قام الطلاب بإرسالها للوزارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي المُختلفة.
 
وجاء من بين الأسئلة الواردة لوزارة التعليم العالى هل يمكن للطالب التقديم دون إحضار كافة أوراقه المطلوبة؟ 
 
نعم، يمكن للطالب التقديم، وفي هذه الحالة، يقوم الطالب وولي أمره بالتوقيع علي تعهد بإحضار أصول الأوراق المطلوبة مُعتمدة، وذلك خلال مدة ثلاثة شهر، ويمكن النظر في مد الفترة الزمنية المُقررة مستقبلًا.

 


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