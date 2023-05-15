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التعليم العالى تخصص بريد إلكترونى للرد على استفسارات الطلاب العائدين من السودان وروسيا

الإثنين، 15 مايو 2023 10:26 ص
التعليم العالى تخصص بريد إلكترونى للرد على استفسارات الطلاب العائدين من السودان وروسيا الدكتور عادل عبد الغفار
كتب محمد صبحى

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أكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أن  أمانة مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية خصصت بريدًا إلكترونيًا inquiries@mans.edu.eg للرد على استفسارات الطلاب العائدين من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية الراغبين في التحويل إلى الجامعات المصرية الخاصة والأهلية، ويستقبل هذا البريد الإلكتروني الآن كافة أسئلة الطلاب واستفساراتهم والتحديات التي تواجههم في إجراءات التحويل للجامعات الخاصة والأهلية للإجابة عليها.
 
وكان وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بسرعة تيسير كافة إجراءات تحويل الطلاب المصريين العائدين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية الراغبين في استكمال دراستهم بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية؛ وذلك في ضوء رصد استفسارات الطلاب خلال الأيام الماضية.
 
وأوضح الدكتور محمد حلمي الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والقائم بأعمال أمين مجلس الجامعات الأهلية، أن أمانة مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية قد خصصت رابطًا إلكترونيًا مركزيًا جديدًا يمكن التقديم عليه الآن، لمساعدة الطلاب الذين لم يتقدموا للتحويل إلى الجامعات الخاصة والأهلية حتى الآن، والطلاب الذين لم يتلقوا ردًا بالموافقة المبدئية من الجامعات الخاصة والأهلية التي قدموا بها، والطلاب الذين لم تصل لهم أي ردود من الجامعات التي قدموا بها، وذلك على الرابط الإلكتروني التالي: https://www.cpnu-admission.edu.eg/

 


التحويل من الجامعات السودانية إلى المصرية

قواعد قبول الطلاب العائدين من أوكرانيا

التحويل من الجامعات الروسية إلى مصر

التحويل من الجامعات الأوكرانية إلى المصرية

إجراءات التحويل للجامعات المصرية للطلاب الدارسون بالسودان

إجراءات التحويل للجامعات المصرية للطلاب الدارسون بروسيا

إجراءات التحويل للجامعات المصرية للطلاب الدارسون بأوكرانيا

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الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين

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التحويل لجامعة الجلالة

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موعد التحويل بين الجامعات 2023

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