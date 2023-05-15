التعليم العالى تخصص بريد إلكترونى للرد على استفسارات الطلاب العائدين من السودان وروسيا

كتب محمد صبحى

أكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أن أمانة مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية خصصت بريدًا إلكترونيًا inquiries@mans.edu.eg للرد على استفسارات الطلاب العائدين من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية الراغبين في التحويل إلى الجامعات المصرية الخاصة والأهلية، ويستقبل هذا البريد الإلكتروني الآن كافة أسئلة الطلاب واستفساراتهم والتحديات التي تواجههم في إجراءات التحويل للجامعات الخاصة والأهلية للإجابة عليها.