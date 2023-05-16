المزارعون فى أسيوط يسلمون 49 ألف طن قمح للصوامع والشون

أسيوط - هيثم البدرى

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، انتظام عمليات التوريد واستلام الأقماح المحلية من المزارعين خلال الموسم الحالى للتوريد 2023 على مستوى الصوامع، والمطاحن والشون، والهناجر البالغ عددها 28 موقعا تخزينيا بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة .

وأوضح محافظ أسيوط، إلى أن إجمالى الكميات الموردة من القمح المحلى منذ بداية الموسم وحتى اليوم بلغت 49 ألف طن ويتم متابعة عمليات التوريد على مدار اليوم لحل أى مشكلة تعترض عمليات التوريد من خلال اللجان المشكلة مؤكدًا أن الدولة لا تدخر جهداً بالاهتمام للمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى التوريد.

ووجه المحافظ، بمتابعة الكميات التى يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع، والهناجر والشون مع تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد مشيرًا إلى أن إجمالى المساحة المنزرعة بالإقماح بنطاق المحافظة بلغت 167 ألف فدان مؤكداً على ضرورة التنسيق والتعاون بين مديريتى الزراعة والتموين والوحدات المحلية وكافة الجهات المعنية لتقديم كافة أوجه الدعم وتسهيل كافة الإجراءات وصرف مستحقات الموردين أولًا بأول حيث بلغ سعر الأردب 1500 جنيه زنة 150 كجم بدرجة نظافة 23.5 قيراط وذلك طبقا لما حددته الدولة لموسم توريد 2023 بعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى وبالتنسيق مع الوزارات المعنية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمراجعة سعر توريد القمح للفلاحين للموسم الزراعى الحالى ودعم المزارع المصرى وتشجيعه على التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية.

من جانبه أوضح الدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، إنه تم توريد 19324 طن و572 كجم بشون البنك الزراعى المصرى و8849 طن و139 كجم للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن) بالإضافة إلى 11957 طن و425 كجم للمصرية القابضة للصوامع بعرب العوامر – مركز أبنوب و9252 طن و64 كجم انتاج التقاوى /إرشاد (إكثار) ليصل إجمالى ما تم توريده حتى الآن 49 ألف طن و383 كجم قمح مشيرًا إلى زيادة كميات القمح الموردة خاصة مع استمرار أعمال الحصاد فى مختلف المراكز بالمحافظة حيث تم حصاد ما يقرب من 121 ألف و710 فدان.

يذكر أن محافظ أسيوط قرر ـ فى وقت سابق ـ تشكيل غرفة ادارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقى شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بتوريد محصول القمح على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.