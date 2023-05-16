"تموين أسوان": توريد 100 ألف طن من القمح حتى اليوم بنسبة 52%

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

قال خالد أبو القاسم، مدير عام التموين بأسوان، إنه فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية ووزير التموين ومحافظ أسوان، يتم التيسير على المزارعين لنجاح موسم توريد القمح واستلام أكبر قدر ممكن من القمح المحلى لموسم الحصاد 2023.

وكشف مدير عام التموين بأسوان، لـ"اليوم السابع"، عن أن الكميات الموردة من القمح لصوامع أسوان حتى منتصف مايو 2023 بلغت نحو 100 ألف و66 طنًا و25 كيلو جرام، من إجمالى المستهدف توريده بواقع 191 ألف طن، بنسبة 52.4%.

وأوضح "أبو القاسم"، أن توريد القمح يتم داخل صومعة مطحن أسوان بطاقة 6 آلاف طن، و5 آلاف طن بشونة مطحن كوم أمبو، بالإضافة إلى صومعة الراجحى بتوشكى بطاقة 30 ألف طن، وصومعة مطاحن إدفو بطاقة 25 ألف طن، علاوة على صومعة مطاحن المفالسة بطاقة 60 ألف طن، وهنجر المفالسة بطاقة 30 ألف طن، وبنكر إدفو بطاقة 35 ألف طن وذلك فى ظل زيادة المساحات المنزرعة إلى 203 ألف و820 فدان تقريبًا سواء من الرقعة الزراعية القديمة أو ما تشهده المحافظة من مشروعات جديدة للاستصلاح الزراعى باستخدام طرق الرى الحديثة فى الزراعات وتوعية المزارعين.