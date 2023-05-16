الكشف على 1779 مريضا فى قافلة طبية بقرية 53 أبو ماضي مركز بلقاس

وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بتنظيم قافلة طبية علاجية يومي الأحد والاثنين 14، 15 مايو 2023 في قرية 53 أبوماضي مركز بلقاس، تحت إشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل.
تم توقيع الكشف على 1779 مريضاً، وضمت القافلة 12 عيادة منهم 6 عيادات متنقلة: 2 أطفال، جلدية، رمد، تنظيم أسرة، أنف وأذن، و 6 عيادات 6 داخل الوحدة، فضلاً عن معمل طفيليات وأشعة x ray.
وجاء بيان القافلة كالتالي :
باطنة 271
أطفال 296
جراحة 180
أنف وأذن 171
عظام 190
رمد 125
جلدية 178
أسنان 116
نسا وتنظيم أسرة 152
إضافة لإجراء عدد 424 تحليلاً مختلفاً للمرضى، 125 حالة أشعة عادية وموجات صوتية، فضلاً عن فحوصات لـ 137 مريضاً ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم، وتحويل97 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم، وإصدار قراراً 21 للعلاج على نفقة دولة
ولفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة، على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة 41 ندوة تثقيفية، و 120 حالة استبيان، مؤكداً استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم
اعمال القافله_1
الاستبيان
الكشف الطبي
جانب من اعمال القافله
جانب من العيادات المتنقله المشاركة في القافله
صرف العلاج المجاني للمواطنين
عياده الاطفال
عياده انف واذن
عياده تنظيم الاسره المتنقله
قافله طبيه تابعه لمديرية الصحة بالدقهلية
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