اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 مايو 2023 01:58 م
أكرم القصاص
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الكشف على 1779 مريضا فى قافلة طبية بقرية 53 أبو ماضي مركز بلقاس

الثلاثاء، 16 مايو 2023 01:48 م
الكشف على 1779 مريضا فى قافلة طبية بقرية 53 أبو ماضي مركز بلقاس القافلة الطبية
الدقهلية :محمد الحبشي

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وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بتنظيم قافلة طبية علاجية يومي الأحد والاثنين 14، 15 مايو 2023 في قرية 53 أبوماضي مركز بلقاس، تحت إشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل.
 
تم توقيع الكشف على 1779 مريضاً، وضمت القافلة 12 عيادة منهم 6 عيادات متنقلة: 2 أطفال، جلدية، رمد، تنظيم أسرة، أنف وأذن، و 6 عيادات 6 داخل الوحدة، فضلاً عن معمل طفيليات وأشعة x ray.
 
وجاء بيان القافلة كالتالي : 
باطنة                      271
أطفال                      296 
جراحة                      180  
أنف وأذن                 171         
عظام                       190
رمد                          125
جلدية                       178
أسنان                       116               
نسا وتنظيم أسرة        152
 
إضافة لإجراء عدد   424  تحليلاً مختلفاً  للمرضى،  125 حالة أشعة عادية وموجات صوتية، فضلاً عن فحوصات  لـ 137  مريضاً ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم، وتحويل97  حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم، وإصدار  قراراً  21  للعلاج على نفقة دولة 
 
ولفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة، على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة 41 ندوة تثقيفية، و 120 حالة استبيان، مؤكداً استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم
 
 
 
اعمال القافله_1
اعمال القافله_1

الاستبيان
الاستبيان

الكشف الطبي
الكشف الطبي

جانب من اعمال القافله
جانب من اعمال القافله

جانب من العيادات المتنقله المشاركة في القافله
جانب من العيادات المتنقله المشاركة في القافله

صرف العلاج المجاني للمواطنين
صرف العلاج المجاني للمواطنين

عياده الاطفال
عياده الاطفال

عياده انف واذن
عياده انف واذن

عياده تنظيم الاسره المتنقله
عياده تنظيم الاسره المتنقله

قافله طبيه تابعه لمديرية الصحة بالدقهلية
قافله طبيه تابعه لمديرية الصحة بالدقهلية

 


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