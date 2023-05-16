الكشف على 1779 مريضا فى قافلة طبية بقرية 53 أبو ماضي مركز بلقاس

الدقهلية :محمد الحبشي

وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بتنظيم قافلة طبية علاجية يومي الأحد والاثنين 14، 15 مايو 2023 في قرية 53 أبوماضي مركز بلقاس، تحت إشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل.

تم توقيع الكشف على 1779 مريضاً، وضمت القافلة 12 عيادة منهم 6 عيادات متنقلة: 2 أطفال، جلدية، رمد، تنظيم أسرة، أنف وأذن، و 6 عيادات 6 داخل الوحدة، فضلاً عن معمل طفيليات وأشعة x ray.

وجاء بيان القافلة كالتالي :

باطنة 271

أطفال 296

جراحة 180

أنف وأذن 171

عظام 190

رمد 125

جلدية 178

أسنان 116

نسا وتنظيم أسرة 152

إضافة لإجراء عدد 424 تحليلاً مختلفاً للمرضى، 125 حالة أشعة عادية وموجات صوتية، فضلاً عن فحوصات لـ 137 مريضاً ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم، وتحويل97 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم، وإصدار قراراً 21 للعلاج على نفقة دولة

ولفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة، على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة 41 ندوة تثقيفية، و 120 حالة استبيان، مؤكداً استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم