قافلة طبية لأهالى قريتى الأمل والزعفرانة بمدينة رأس غارب

البحر الأحمر - عماد عرفة

نظمت إحدى الجمعيات الأهلية، قافلة طبية مكبرة، بالوحدات الصحية لقريتى الأمل والزعفرانة بمدينة رأس غارب، بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، ومجلس مدينة رأس غارب لمدة يومين، حيث تم خلالهم الكشف الطبى وصرف العلاج والتوعية الطبية لـ7295 مواطنا.

وأكدت محافظة البحر الأحمر فى بيان لها، أن القافلة تمت تحت رعاية اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، وهى قافلة شاملة تضم جميع التخصصات الطبيعة المختلفة، حيث تابع القافلة اللواء ياسر حماية رئيس مدينة غارب.

واستهدفت القافلة تقديم كافة الخدمات الطبية الشامل وتقديم خدمات التوعية، وذلك ضمن جهود المشاركة المجتمعية للجمعيات الخيرية ضمن أعمال مشاركة المجتمع المدنى فى توفير الرعاية الطبية لأهالى المدينة.

وبدأت أعمال القافلة وسط إقبال كبير من اهالى راس غارب وتم تقسيم العيادات بمبنى وحدة الأمومة والطفولة بالإدارة الصحية، ووحدة الأمل الصحية والوحدة الصحية بقرية الزعفرانة.

وضمت القافلة 16 تخصص طبى منها " تغذية – عظام – باطنه وقلب– جهاز هضمى – نساء – أطفال – جلديه – أنف وأذن – جراحة عامة – أسنان– جراحة عامة – عمليات – رمد – صيدلية – توعية – قياس ضغط وسكر".

وشملت الخدمات المقدمة للمواطنين توقيع الكشف وصرف العلاج وتشخيص الإحتياج وآجراء العمليات وأن جميع خدمات القافلة تقدم بالمجان.