القومى للمرأة بالإسماعيلية يطلق فعاليات حملة رسائل بلدى أمانة

الإسماعيلية- صبرى غانم

أطلق فرع المجلس القومى للمرأة فى محافظة الإسماعيلية، فعاليات حملة " رسائل بلدى أمانة" وذلك بمشاركة عضوات المجلس وعدد من الرائدات الريفيات، وذلك برعاية الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، ولبنى ذكى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالإسماعيلية.

وبدأت الحملة بزيارة عدد من قرى مركز ومدينة القنطرة شرق وهى قرى " التقدم _والأبطال والسلام_ والأمل_ والعبور) وتستهدف الحملة تعريف سيدات القرى واطلاعهن على البرنامج التعريفى بالحملة والذى يتضمن ( معلومات عن حملة بلدى أمانة والتى تضمن مدى التطورات التى حدثت لأساليب المعيشة والحياة كما تضمنت بعض الملفات فى حياة كريمة والتى تهتم بالتعليم والرعاية الصحية والحياة المعيشية) فى مصر.

كما تستهدف الحملة توعية السيدات والرجال بكيفية المساهمة فى كافة المجهودات التى تقوم بها الدولة من حكومة وقطاع أهلى لبناء وطن مستقر ومزدهر، بالإضافة إلى محاربة الشائعات المغرضة التى تستهدف زعزعة واستقرار الوطن وسلامة المجتمع المصري.

وذلك من خلال الزيارات واللقاءات لمواقع العمل والزيارات المنزلية التى ينفذها أعضاء الفرع والإداريين ومحامى الفرع والرائدات الريفيات بالمدن والقرى للتوعية بدور سيدات مصر فى حماية الوطن ضد كل من يسعى لهدم كيانه واستقراره.

وشاركت فى فعاليات حملة رسائل بلدى أمانة كل من مايبل مكرم والمحامية مروة صابر وسارة مسلم والإعلامية نانسى القاضي.

ويأتى ذلك حرصًا من المجلس القومى للمرأة للتواجد وسط الأسر بمركز ومدينة القنطرة، لمتابعة ما يستجد من آليات تنفيذ رسائل حملة بلدى أمانة.