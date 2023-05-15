الصحة: مرض الانسداد الرئوى ثالث سبب للوفاة في العالم بإجمالي 3.2 مليون حالة

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إن مرض الانسداد الرئوي المزمن هو ثالث سبب للوفاة في العالم تسبب في 3.23 مليون حالة وفاة في عـ ام 2019 .

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن مبادرة صحة الرئة تهدف للكشف المبكر عن مرض السدة الرئوية بين المدخنين باستخدام جهاز قياس وظائف التنفس، مؤكدة أن الكشف بالمجان ضمن المبادرة.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة تستهدف الكشف المبكر عن مرض " الانسداد الرئوي "، بين المدخنين، باستخدام جهاز قياس وظائف التنفس، إلى جانب رفع الوعى الثقافى بخطورة التدخين، وضرورة الإقلاع عنه.