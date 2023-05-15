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الصحة: مرض الانسداد الرئوى ثالث سبب للوفاة في العالم بإجمالي 3.2 مليون حالة

الإثنين، 15 مايو 2023 11:06 ص
الصحة: مرض الانسداد الرئوى ثالث سبب للوفاة في العالم بإجمالي 3.2 مليون حالة الانسداد الرئوي
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان إن مرض الانسداد الرئوي المزمن هو ثالث سبب للوفاة في العالم تسبب في 3.23 مليون حالة وفاة في عـ ام 2019 .
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان أن مبادرة صحة الرئة تهدف للكشف المبكر عن مرض السدة الرئوية بين المدخنين باستخدام جهاز قياس وظائف التنفس، مؤكدة أن الكشف  بالمجان ضمن المبادرة.
 
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة تستهدف الكشف المبكر عن مرض "الانسداد الرئوي"، بين المدخنين، باستخدام جهاز قياس وظائف التنفس، إلى جانب رفع الوعى الثقافى بخطورة التدخين، وضرورة الإقلاع عنه.
 
وأكد أهمية مكافحة التدخين فى ضوء مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، انطلاقا من أن التدخين يعد أحد أسباب التغيرات المناخية، حيث انتشرت فرق الحملة فى الأماكن العامة وأماكن التجمعات والأسواق والمحال التجارية، لتقديم خدماتها للفئات المستهدفة من المواطنين، وضيوف مصر الكرام.
 
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الصحة

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مبادرة صحة الرئة

اليوم السابع بلس

مرض السدة الرئوية

مرض السدة الرئوى

سبب مرض السدة الرئوى



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