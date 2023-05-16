

وأوضحت المديرية أن عدد الجرائم المرتكبة خلال أشهر يناير وفبراير ومارس وأبريل هذا العام بلغ 2152 جريمة مقابل 3134 جريمة خلال نفس الفترة من العام الماضي.



وجاءت جرائم سرقة السيارات في المرتبة الأولى بعدد 415 جريمة خلال الثلث الأول من العام الجاري بتراجع 5.46 بالمائة عن الفترة ذاتها في العام الماضي. وسجلت المديرية 49 جريمة قتل بتراجع قدره 19.67 بالمائة عن العام الماضي. فيما بلغت جرائم السرقة 1367 جريمة خلال الأشهر الأربعة مقابل 2218 جريمة العام الماضي.



وأكدت المديرية أنه على الرغم من الظروف الأمنية الصعبة التي يمر فيها لبنان، فإنَّ عناصرها على أتم الاستعداد للقيام بواجباتهم الأمنيّة لتأمين حماية اللبنانيين والمقيمين على مختلف الأراضي اللبنانية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مختلف الأجهزة العسكرية والأمنية. ودعت المواطنين إلى التحلي بروح المسئولية من خلال التعاون معها لجهة الإبلاغ عن الجرائم .