السجن 3 سنوات لأمين مخزن طبى اختلس أموال من جهة عمله بشبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة ، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، والمستشار محمود أبو اليزيد جاب الله، ووكيل النيابة أحمد أيسر، وأمانة سر هاني خطاب، بالسجن لمدة 3 سنوات، لأمين مخزن بمركز طبي عثمان التابع لإدارة غرب شبرا الخيمة الصحية، وتغريمه مبلغ 173872 جنيها، ورد مبلغ مساوى لنفس المبلغ، لقيامه باختلاس المبلغ السابق من عهدته، بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 2297 لسنة 2021 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 48 لسنة 2021 كلى جنوب بنها، أن المتهم "عادل ب ذ"، 60 سنة، أمين مخازن مركز طبي عثمان، لأنه في غضون الفترة من 1 يناير 2017، وحتى 31 مارس 2018، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية، أولا بصفته موظفاً عاماً ومن الأمناء على الودائع "أمين مخزن مركز طبي عثمان التابع لإدارة غرب شبرا الخيمة للشئون الصحية"، اختلس أموالاً قدرها 153326.90 جنيها، جملة قيمة الألبان المباعة والمملوكة لجهة عمله سالفة الذكر، والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته وصفته أنفتي البيان.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم حصل قيمة تلك الألبان ولم يوردها لجهة عمله واختلسها لنفسه وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات، ثانياً بصفته أضر عمداً بأموال ومصالح جهة عمله بأن ارتكب الجريمة موضوع الوصف السابق مما ألحق بأموالها ومصالحها ضرراً جسيماً تمثل في قيمة المبلغ المختلس وفوائده بإجمالي مبلغ 173871.90 جنيها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشف تقرير المفتش المالي والإداري بمديرية الشؤون الصحية بالقليوبية، بأنه قد شكلت لجنة برئاستها وعضوية الشاهدين الثاني والثالث، لفحص أعمال المتهم خلال الفترة من 1 / 1 / 2017 وحتي 31 / 3 / 2018، وأسفر الفحص عن قيام المتهم بصفته موظفاً عاماً ومن الأمناء على الودائع "أمين مخزن مركز طبي عثمان التابع لإدارة غرب شبرا الخيمة للشئون الصحية - بالقليوبية" باختلاس أموالاً قدرها 153326.90 جنيها فقط، قيمة الألبان المباعة والمملوكة لجهة عمله، والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته، بأن استلمها إلا أنه لم يرد قيمتها لجهة عمله واختلسها لنفسه مما ألحق بجهة عمله صوراً جسيما تمثل في قيمة تلك الألبان وفوائدها.