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السجن 7 سنوات لعامل قتل طفلا أثناء إطلاق أعيرة نارية بحفل زفاف فى شبرا الخيمة

الثلاثاء، 16 مايو 2023 03:42 م
السجن 7 سنوات لعامل قتل طفلا أثناء إطلاق أعيرة نارية بحفل زفاف فى شبرا الخيمة حبس - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم، وعضوية المستشارين محمود أبو اليزيد جاب الله، وعبدالعزيز على محمود، ووكيل النيابة أحمد أيسر، وأمانة سر هاني خطاب، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، للمتهم بقتل الطفل "مالك محمد سيد" بطل مصر فى التايكوندو عن طريق الخطأ، أثناء إطلاق النيران من فرد خرطوش في حفل عرس شقيقته، بمنطقة بن الحكم دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
 
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 24251 لسنة 2022 جنايات أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 3884 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أنه فى يوم 21 أكتوبر 2022، أحرز "مصطفى م.س" 27 سنة، عامل، منطقة ابن الحكم بقسم أول شبرا الخيمة، سلاحاً ناريا غير مششخن (فرد خرطوش) بغير ترخيص، كما أحرز ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري موضوع الإتمام السابق، دون أن يكون مرخصا له في حيازته أو إحرازه.
 
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم، تسبب بالخطاً في وفاة المجنى عليه الطفل "مالك محمد سيد عبد الرحمن"، وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم مراعاته للقوانين، بأن قام بإطلاق عيار ناري من السلاح الناري محل الاتهام الأول، بطريقة عشوائية، فأصاب به خطأ المجنى عليه محدثاً إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق، والتي أودت بحياته علي النحو المبين بالتحقيقات.
 
واستمعت المحكمة لشهادة أحد شهود الواقعة، والذي أكد أنه حال تواجد نجله بشرفة مسكنه قام المتهم بإطلاق عدة أعيرة نارية بطريقة عشوائية بحفل زفاف شقيقته، وأصاب إحداها نجله والتى أحدثت إصابته والتى أودت بحياته.
 
فيما توصلت تحريات المباحث السرية إلى صحة الواقعة، وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم والذي أرشد إلى مكان السلاح الناري فرد خرطوش" المستخدم في الواقعة، وأن المتهم لم يقصد إحداث إصابة المجني عليه التي أودت بحياته وأنها حدثت عن طريق الخطأ.

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السجن المشدد

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