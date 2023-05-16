الاحتفال باليوم العالمى لهجرة الطيور من قلب "آشتوم الجميل" ببورسعيد

كتبت منال العيسوي

تشهد محمية أشتوم الجميل وجزيرة تنيس بمحافظة بور سعيد، احتفالا ‏تنظمه وزارة البيئة بالتعاون مع جمعية كتاب البيئة زيارة للإعلاميين البيئيين تحت رعاية وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، باليوم العالمى لهجرة الطيور، اليوم الثلاثاء من قلب المحمية.

من المحميات التى تم إعلانها كمحمية طبيعية خلال عام 1988، على مساحة تصل إلى 180كم2، وتعد من المحميات ذات الأراضى الرطبة التى تعد كمعزل طبيعى للطيور، على مسافة من قلب القاهرة تصل إلى 200كم.

وتعد هجرة الطيور اهم حركة موسمية منتظمة تلقائية لا ينظمها البشر وانما تمارسها طيور العالم بالتناغم مع الطبيعة ،و هجرة الطيور غالبًا إلى الشمال والجنوب بمسار الطيران ،بين مناطق التكاثر والشتاء، حيث تهاجر أنواع كثيرة من الطيور.

تشمل محمية آشتوم الجميل بوغازى الجميل و أشتوم الجميل وبحيرة المنزلة كما تقع منطقة جزيرة تنيس داخل بحيرة المنزلة وتعتبر بحيرة المنزلة ذات أكبر مساحة بين بحيرات الدلتا وتتميز بنظمها البيئية المتنوعة كانت منطقة بحيرة المنزلة أرضاً زراعية خصبة موفورة العطاء انخفضت أراضيها نتيجة الزلزال الذى حدث فى أواخر القرن السادس الميلادى، فطغى ماء البحر واقتحم الكثبان الرملية التى كانت تفصل بين البحر وتلك الأراضى الزراعية وأخذت المياه تغطيها عاما بعد عام حتى غمرت المنطقة ماعدا تنيس الشهيرة، وكانت عظيمة المبانى متسعة الأرجاء عامرة بالتجار والرزق، وكان فيها النخيل والكروم والشجر والمزارع، وكان بها مجارى مرتفعة عن الأرض ينحدر منها الماء ليصب فى البحر من جميع خلجانه المعروف الآن بالأشتوم وسميت بتنيس نسبة إلى تنيس ابن حام ابن نوح.

وتضم محمية اشتوم الجميل عدد أنواع النباتات الموجودة بالمحمية تصل إلى 80 نوع بمنطقة المحمية و150 نوع ببحيرة المنزلة ومن أمثلتها نبات البوص والذى يعد أكثر الأنواع انتشاراً، ويوجد بعض الأنواع المائية مثل نبات نخشوش الحوت وخس البحر .

وويصل عدد الطيورحوالى 118 نوع، كما تضم 17 نوع من الاسماك، و 76 نوع من الحشرات، حيث أن التنوع البيولوجى للنباتات البرية، له قيمة وأهمية كبيرة فمنها ما هو ذو قيمة مباشرة ومنها من له قيمة غير مباشرة ولذا يجب على المجتمعات والأفراد الاهتمام به والحفاظ عليه.