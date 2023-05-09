مايو شهر الاحتفالات بالأيام العالمية للتنوع البيولوجى وهجرة الطيور.. تفاصيل

كتبت منال العيسوي

شهر مايو من الأشهر التى يتصادف خلالها عدد من المناسبات البيئة، حيث يشهد السبت الثانى من الشهر الاحتفال باليوم العالمى للطيور المهاجرة، وأيضا الاحتفال باليوم العالمى للتنوع البيولوجى والذى يتم الاحتفال به الموافق 22 مايو.

وفيما يخص اليوم العالمى للطيور المهاجرة الذى يوافق السبت الثانى من شهر مايو، تحتفل دول العالم هذا العام 2023 بالتركيز على المياه وأهميتها للطيور المهاجرة، كما ستركز الاحتفالات على تحديد الإجراءات الرئيسية لحماية موارد المياه والنظم الإيكولوجية المائية.

وتعد هجرة الطيور اهم حركة موسمية منتظمة تلقائية لا ينظمها البشر وانما تمارسها طيور العالم بالتناغم مع الطبيعة، وهجرة الطيورغالبًا إلى الشمال والجنوب بمسار الطيران ،بين مناطق التكاثر والشتاء، حيث تهاجر أنواع كثيرة من الطيور.

كما يشهد شهر مايو بالتحديد يوم 22 من هذا الشهر الاحتفال باليوم العالمى للتنوع البيولوجى ، باعتباره النسيج الحي الذي يشكل كوكبنا. حيث يحدد مستقبل الإنسان وحاضره على حد سواء، ومن اجل تحقيق الأهداف الاستيراتيجية للتنمية المستدامة، وتنفيذا لرؤية عام 2050 للعيش في وئام مع الطبيعة، فانه لابد أن تحكم تصرفاتنا للطبيعة والنباتات والحيوانات وكل ما له علاقة بالتنوع البيولوجي، لإنقاذ الثروة الطبيعية لكوكب الأرض والتى لا غنى عنها، ولا بد أن يشارك الجميع لعمل من أجل بناء مستقبل، مشترك لكل أشكال الحياة.