محمية أشتوم الجميل ببورسعيد تسجل 174 نوعا من الطيور ويأتي إليها 224 ألف طائر

بورسعيد - محمد عزام

مدينة صغيرة بها محمية كبيرة تحوي مئات الطيور والحيوانات والنباتات، حتى انطلق بها أول مهرجان لتصوير ومراقبة الطيور بحضور 5 أفواج يضمون 200 مصور بقنوات أجنبية ومصورين محترفين ومهتمين بمراقبة الطيور بالعديد من الدول، وذلك في محمية أشتوم الجميل.

إعلان المحمية

تم الإعلان عن محمية أشتوم الجميل بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 459 لسنة 1988 والمعدل بالقرار رقم 2780 لسنة 1998 والمعدل بقرار 2423 لسنة 2019 والخاص بإعلان وتعيين حدود محمية أشتوم الجميل.

موقع ومساحة المحمية

تقع محمية أشتوم الجميل بالجزء الشمالي الشرقي من بحيرة المنزلة في محافظة بورسعيد، وتشمل على بوغازي الجميل الجديد والقديم وجزء من البحر الأبيض المتوسط والمنطقة الشاطئية والساحلية، وتضم جزيرة تنيس وتل تنيس الأثري، وتبلغ مساحة المحمية حوالي 203 كيلو متر، ويقع المقر الإداري للمحمية في الكيلو 13 طريق "بورسعيد - دمياط".

أهداف إنشاء المحمية

تهدف المحمية إلى: إعداد الخطط اللازمة للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية ومكونات التنوع البيولوجي، وإدارة وتطوير، وتنمية المحمية، الحفاظ على التنوع البيولوجي "الطيور، الأسماك، النباتات، وغيرها"، نشر الوعي البيئي، وإجراء البحوث والدراسات العلمية للحفاظ على الحياة البرية.

الأسماك بالمحمية

تعتبر بحيرة المنزلة واحدة من أكبر البحيرات المنتجة للأسماك في مصر بنسبة تقترب إلى 35% من إنتاج البحيرات الشمالية، وبها 17 نوعا من الأسماك سواء مياه مالحة مثل : البوري، القاروص، والنقط، ومياه عذبة مثل : البلطي الأخضر، البلطي الأبيض.

الكائنات القاعية بالمحمية

رصد المتخصصون ما يقرب من 35 نوع من الكائنات القاعية بمحمية أشتوم الجميل ما بين 3 أنواع من الديدان عديدة الأشواك و 19 نوع من البطن قدميات و 7 أنواع من ذوات المصرعين، و 6 أنواع من القشريات، والتي يختلف تواجدهم وتوزيعهم بالأماكن المختلفة بالمحمية طبقاً لتنوع بيئات هذه الأماكن وتنوع العوامل المؤثرة عليها، وتعتبر هذه الكائنات مصدر لغذاء الإنسان، بالإضافة إلى أنها حلقة في السلسة الغذائية وتلعب دور هام من الناحية الصحية للانسان والحيوان، لاحتضانها أطوار وسيطة لبعض الطفيليات التي تسبب أمراض.

الطيور بالمحمية

تقع المحمية داخل بحيرة المنزلة التي تعتبر واحدة من الأماكن الهامة للطيور في مصر سواء مقيمة أو مهاجرة، وتقع في المسار الثالث لهجرة الطيور، وتم تسجيل 174 نوع من الطيور في نطاق محمية أشتوم الجميل من إجمالي 255 نوع تم تسجيلهم في بها، بالإضافة إلى أن أعداد الطيور التي تأتي إليها سنوياً ما يقرب من 224 ألف طائر، وتم رصد وتسجيل 5 أنواع من الطيور بالمحمية قريبة من التهديد "NT"، ونوع واحد مهدد بالإنقراض "EN"

مهرجان بورسعيد الدولي لمراقبة الطيور

وفي هذا الصدد، إنطلقت الجمعة الماضية، فعاليات مهرجان بورسعيد الدولي لمراقبة الطيور في دورته الأولى داخل بحيرة المنزلة بمحمية أشتوم الجميل بمحافظة بورسعيد، بحضور 5 أفواج سياحية تشمل أكثر من 200 مصور من المهتمين بمراقبة وتصوير الطيور من محافظات مختلفة.

أجرى المصورون، جولات بحرية داخل بحيرة المنزلة، وزيارة أماكن تواجد الطيور، التي تحتوي بحيرة المنزلة على أكثر من 200 نوع من الطيور منها 37 نوعا من الطيور النادرة، وصاحبهم في هذه الجولة، محمد أبو الدهب - نائب مدير هيئة تنشيط السياحة ببورسعيد والدكتور حسين رشاد- مدير محمية أشتوم الجميل وممثلين عن الجمعية المصرية لحماية الطبيعة والجمعية المصرية لمصوري الحياة البرية.

افتتاح المهرجان

وافتتح المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، المهرجان الذي أقيم تحت رعاية وزارة السياحة والآثار مُمثلة في الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، واللواء عادل الغضبان- محافظ بورسعيد، وبالتعاون مع إدارة محمية أشتوم الجميل، والجمعية المصرية لحماية الطبيعة، والجمعية المصرية لمصوري الحياة البرية، بحضور اللواء أحمد عبدالله، محافظ بورسعيد ومحافظ البحر الأحمر الأسبق، ولفيف من القيادات التنفيذية والمصورين.

وأكد المهندس عمرو عثمان، خلال كلمته بالمؤتمر الخاص بالمهرجان الذي انعقد في إحدى الفنادق السياحية غرب المحافظة، أن هذا النمط السياحي الجديد وهو مراقبة الطيور وتصويرها، هو نمط جديد يضاف إلى أنواع السياحة المختلفة الموجودة في محافظة بورسعيد.

تنشيط السياحة

يأتي هذا الحدث في إطار استعدادات هيئة تنشيط السياحة لإستقبال موسم شتاء "2022/2023"، من خلال خطط ترويجية مستحدثة، لإضافة أنماط سياحية جديدة في بورسعيد، تتماشي مع طبيعة المنافسة الإقليمية في قطاع السياحة، ومنها "السياحة البيئية"، وإطلاق منتج سياحي جديد في مصر وهو "سياحة مراقبة الطيور".

وتحوذ سياحة مراقبة الطيور، على اهتمام قطاع كبير من السائحين وتتميز بالإنفاق العالي، مما يضيف تنوعا للمنتج السياحي في بورسعيد ، ليجذب المزيد من السياحة المحلية والدولية من خلال تنوع الأنماط السياحية والتي يلبيها للسائحين، ويضع بورسعيد على خريطة السياحة الدولية.

ويعد "مهرجان بورسعيد الدولي الأول لمراقبة وتصوير الطيور" هو الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط، حيث يتم فيه ولأول مرة، توجيه دعوة مفتوحة مجانية ، لعشاق الطبيعة والحياة البرية ومراقبة أسراب الطيور المهاجرة، والمصورين الهواة والمحترفين ، للتصوير داخل محمية أشتوم الجميل وداخل أكبر بحيرة مائية طبيعية في مصر – وهي بحيرة المنزلة.

النباتات بالمحمية

تعتبر البحيرات من أهم النظم البيئية وتتميز بتنوع وثراء الموائل الهامة بها للعديد من الأنواع النباتية، وتضم محمية أشتوم الجميل عدداً من الموائل المميزة لبيئة البحيرات والأراضي الرطبة مثل السبخات المحلية والتكوينات الرملية وطرح البحيرات والجزر والمسطح المائي للبحيرة وشواطئ البحيرة، وتم تسجيل 77 نوع من النباتات داخل محمية أشتوم الجميل الطبيعية منها 54 نوع معمر و 23 نوع ما يقرب وتنتمي إلى 30 عائلة.

التوعية البيئية

تهتم محمية أشتوم الجميل، برفع الوعي البيئي لدي مختلف الأوساط من السكان وطلاب المدارس والجامعات وسكان المدن والقرى المجاورة، وفي سبيل رفع الوعي البيئي تقوم المحمية باستقبال الزيارات من طلاب والجامعات والسكان.



احد المصورين



الزائرون بالمحمية



الطيور المهاجرة



تصوير الطيور



جانب م بعض الطيور



طائر النورس