احصل على بروتين أعلى من البيض بهذه الأطعمة النباتية الخمسة

كتبت إيناس البنا

البيض طريقة لذيذة ورخيصة ومريحة لإضافة البروتين إلى يومك، ولكن إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا نباتيًا أو لديك حساسية من البيض ، فإن تضمينها في خطة الوجبة الخاصة بك ليس مجرد خيار، وفقا لموقع " livestrong " هناك العديد من الأطعمة النباتية التي تحتوي على بروتين أكثر من البيضة.

تزن بيضة واحدة كبيرة حوالي حوالي 50 جرامًا ، وتوفر 6.3 جرامًا من البروتين، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، لكن تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة النباتية طريقة رائعة للحصول على جرعتك اليومية من البروتين، بالإضافة إلى مجموعة من الفيتامينات والمعادن، مثل فيتامين سي وفيتامين ك والمغنيسيوم.

إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا نباتيًا ، فأضف هذه الأطعمة النباتية التسعة التي تحتوي على بروتين أكثر من البيضة إلى روتينك اليومي.

1. الفستق

الفستق ليس فقط لذيذًا، ولكنه يحتوي أيضًا على كمية كبيرة من البروتين النباتي مع كمية أكبر من الماكرو لكل جرام مقارنة بالعديد من المكسرات الأخرى.

يمكنك الحصول على ما يقرب من 10 جرامات من البروتين من ما يعادل 1.76 أوقية (حوالي ثلث كوب الفستق). الحصة النموذجية من أونصة واحدة (حوالي ربع كوب) ، لا تزال توفر الكثير من البروتين النباتي مع 6 جرامات.

تتوفر مجموعة متنوعة من الفستق ، بما في ذلك القشر والعادي والمملح والمحمص بالفلفل الحار ، عبر الإنترنت في متجر البقالة وفي قسم المواد الغذائية في العديد من الصيدليات ومخازن الأدوية. إنها وجبة خفيفة محمولة ممتازة ، مما يجعلها خيارًا سهل الاستخدام للمساعدة في توفير الطاقة ليومك.

2. الشوفان



الشوفان كثيف المغذيات غني بالبروتينات النباتية والألياف والمغنيسيوم والزنك، فقط 1.76 أوقية من الشوفان غير المطبوخ ، أو ما يقرب من ثلث الكوب ، تحتوي على 8.5 جرام من البروتين. بالإضافة إلى محتواها الصلب من البروتين ، يرتبط الشوفان بالتحكم في ارتفاع السكر في الدم ، وخفض نسبة الدهون في الدم وتقليل الوزن

3. الترمس



الترمس من البقوليات التي تنتمي إلى نفس عائلة الفول السوداني، تحتوي هذه الحبة الغنية بالتغذية على 7.8 جرام من البروتين النباتي لكل 1.76 أوقية (أو حوالي ثلث الكوب المطبوخ) ، وما يقرب من 13 جرامًا لكل نصف كوب.

بالإضافة إلى توفير كمية مناسبة من البروتين النباتي ، فإن تناول وجبات خفيفة من حبوب الترمس بانتظام يرتبط بخفض ضغط الدم ، وتحسين حساسية الأنسولين وتغيير البكتيريا الجيدة في أمعائنا بشكل إيجابي. ‌

4. بذور اليقطين



بذور اليقطين لذيذة تمامًا مثل لحمها الحلو الذي يجعلها طبقًا جانبيًا محمصًا رائعًا، عند تحميصها ، تحتوي هذه الجوائز الصغيرة على قرمشة لذيذة، يمكنك الحصول على أكثر من 15 جرامًا من البروتين من ما يعادل 1.76 أوقية (ما يقرب من 7 ملاعق كبيرة) من البيض، الحصة النموذجية 1 أونصة ، أو أقل بقليل من 4 ملاعق كبيرة، لا تزال توفر كمية جيدة من البروتين النباتي مع 8.5 جرام.

أضف بذور اليقطين إلى محضر الطعام مع بعض الكزبرة وزيت الزيتون والملح والفلفل للحصول على نوع مختلف من البيستو.

5. زبدة الفول السوداني



والآن بالنسبة لزبدة الفول السوداني المفضلة على الإطلاق ، إنها زبدة فول سوداني جيدة، تحتوي زبدة الفول السوداني على بروتين أكثر من البيضة، حيث يوفر ما يعادل 1.76 أونصة من البيض ما يقرب من 13 جرامًا من البروتين ، بينما توفر 2 ملعقة طعام الموصى بها 7 جرام من البروتين النباتي.