تعرف على أسوأ الأطعمة للأسنان.. منها المشروبات الغازية والمقرمشات

كتب – حسام الشقويرى

بينما الأطعمة الغنية بالبروتين والكالسيوم والفيتامينات تجعل أسنانك أقوى ، فإن تلك التي تحتوي على السكريات ، وهي نوع من الكربوهيدرات والتي تبقى عالقة في أسنانك لفترة أطول تضر بأسنانك. الشاي والقهوة مع السكر مضران بنفس القدر. لذا ، قلل من تناولك غير المرغوب فيه إلى الحد الأدنى إذا كنت تريد أسنانًا أفضل في المستقبل، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth

1 - المخبوزات

يجب على المرء أن يدرك ما يفعله الخبز والبسكويت والكيك بالاسنان نظرًا لأن هذه الأطعمة تبقى على الأسنان لفترة أطول ، فإن تعرضها لسطح الأسنان يكون أكثر ضررًا مقارنة بالأطعمة التي لها خلوص أسرع من تجويف الفم.

2 - الكربوهيدرات

من ثلاثة أنواع - السكريات ، السكريات الثنائية والسكريات الأحادية. شكل السكريات أكثرضررا للأسنان. الكعك والبسكويت والشوكولاتة الداكنة كل هذه لها سكريات.

3 - مشروبات غازية

أي طعام أو شراب سكري يعتبر علاجًا لبكتيريا البلاك. تستخدم البكتيريا السكر لإنتاج الأحماض التي تستهدف مينا الأسنان وتتلفها. أي مشروبات غازية أو مشروبات سكرية أو أطعمة ضارة للغاية بصحة أسنانك .

4 - رقائق البطاطس والمقرمشات

رقائق البطاطس والسندويتشات والمقرمشات والوجبات الخفيفة الأخرى التي نتناولها كثيرًا خلال اليوم تلحق الضرر بصحة أسنانك. لا يقتصر الأمر على بقائهم عالقين في الأسنان ، فكلما زاد تناولنا للوجبات الخفيفة خلال النهار ، زاد الضرر الذي تسببه للأسنان.

5 - العسل

بينما يعتقد أن العسل غير ضار بالجسم ، فإن هذا ليس هو الحال مع الأسنان. على الرغم من أنه يقال أن له بعض الخصائص المضادة للبكتيريا ، إلا أنه شكل من أشكال السكر واستهلاكه بكميات كبيرة يؤدي إلى تسوس الأسنان. إذا كان عليك أن تأخذه على الإطلاق ، فتحقق من الكمية والتردد.