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إنفوجراف.. فحص 6.656 مليون مواطن للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة

الثلاثاء، 16 مايو 2023 11:00 ص
إنفوجراف.. فحص 6.656 مليون مواطن للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة إنفوجراف
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان فى انفوجراف نشرته الصفحة الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك جهود الوزارة في مبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن الامراض المزمنه والاعتلال الكلوى .

 وقالت وزارة الصحة أنه تم فحص 6 ملايين و665 ألفاً و499 مواطناً، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، بالمجان.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تعمل من خلال 3601 وحدة رعاية أولية على مستوى الجمهورية، وتهدف إلى التشخيص المبكر وعلاج الأمراض المزمنة وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية لجميع المواطنين في الفئة العمرية أكبر من 40 عاماً، إضافةً إلى المواطنين في الفئة العمرية من 18 عاماً ممن لديهم تاريخ مرضي بأمراض مزمنة.

وأضاف «عبدالغفار» أن المبادرة تقدم فحوصات قياس ضغط الدم، ونسبة السكر بالدم (عشوائي وتراكمي)، ونسبة الدهون بالدم، وفحوصات الكلى، ومؤشر كتلة الجسم، إضافةً إلى تقديم خدمات التوعوية بعوامل الخطورة الخاصة بالأمراض المزمنة، ومتابعة المستفيدين من المبادرة، خلال زيارات متتالية يتم تحديد مواعيدها بناءً على نتائج الفحوصات الأولية.

وتابع «عبدالغفار» أن الحالات المرضية التي يتم اكتشاف إصابتها بالأمراض المزمنة (ضغط، سكر) يتم صرف العلاج لها بالمجان من الوحدات الصحية أو إحالتها إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم وفقاً للحالة الصحية للمريض، بما يساهم في خفض نسب الإصابة بأمراض الكلى المزمنة، وذلك وفقاً للأدلة الاسترشادية الخاصة بالأمراض المزمنة والتي تم إعدادها من خلال التعاون بين وزارة الصحة، ومنظمة الصحة العالمية، موضحاً أن اللجنة العلمية التابعة للمبادرة تشارك في وضع الأدلة الاسترشادية، وتعقد دورات تدريبية للأطقم الطبية المشاركين بالمبادرة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أنه في حالة التأكد من إصابة المريض بالاعتلال الكلوي المزمن، تتم إحالته إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم بالمجان ضمن المبادرة، مشيراً إلى تدريب الفرق الطبية بوحدات الرعاية الأولية على استخدام "جهاز الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى" مناشداً المواطنين الذين يعانون من أمراض مزمنة (ضغط، سكر) ضرورة زيارة الوحدات الصحية للاستفادة من خدمات "مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى" والاطمئنان على حالتهم الصحية.

الأمراض المزمنة
الأمراض المزمنة

 


الصحة

الامراض المزمنه

الاعتلال الكلوى

المحافظات

الكشف المبكر عن الامراض المزمنه



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