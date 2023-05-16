5 أطعمة تساهم في تنظيم مستويات السكر بالدم.. منها الفاصوليا

كتبت رانيا عامر

يعد مرضي السكر من أصحاب الأمراض المزمنة مثل القلب والضغط ، فتتغير مستويات السكر في الدم نتيجة الضغوط النفسية التي يتعرض لها الأشخاص ، وأيضا بسبب اتباع النظام الغذائي غير صحي ، مما يودي ذلك الي ارتفاع معدلات السكر في الدم.وذلك وفقا لما نشره موقع بزنس إنسايدر.

أوصت جوسلين كرم، مديرة قسم الغدد الصماء ،بتناول الكربوهيدرات الغنية بالألياف مثل الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات، حيث ثبت أن الألياف تحسن مستويات الجلوكوز في الدم عن طريق منع ارتفاع الجلوكوز بعد الوجبات ،وتجنب المشروبات المحلاة مثل الصودا والعصير،وزيادة استهلاك البروتينات الخالية من الدهون.

5 أطعمة تساهم في تنظيم مستويات السكر في الدم ​1.الفاصوليا قالت داليا جوميز، المتحدثة باسم جمعية رعاية مرضى السكري وأخصائيي التعليم، ان الفاصوليا تحتوي على مكونين" الألياف والبروتين"، ويهضم الجسم الألياف والبروتين بشكل أبطأ، ما يقلل من خطر ارتفاع نسبة السكر في الدم.



2.الخضار الورقية الداكنة

تحتوي الخضراوات الورقية الداكنة مثل السبانخ واللفت على فيتامين سي ،ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تقلل الالتهاب.و إن هذه الخضار منخفضة أيضا في السعرات الحرارية والكربوهيدرات، ما يجعلها خيارا جيدا للتحكم في مستويات السكر في الدم والوزن.وتشمل الخضروات الورقية الداكنة لمرضى السكري السبانخ والكرنب.



3.الأسماك الدهنية الأسماك الدهنية غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، وهي نوع من الدهون غير المشبعة التي يمكنها تحسين صحة القلب وتقليل الالتهاب، فضلا عن أن السمك أيضا مصدر غني بالبروتين. كما اكدت الدراسات ان الأسماك تعزز من معدلات السكر في الدم .