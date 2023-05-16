اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 مايو 2023 01:49 م
أكرم القصاص
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إصابة 9 أشخاص بينهم 5 من رجال الأمن فى تفجير انتحارى شمال غرب باكستان

الثلاثاء، 16 مايو 2023 01:20 م
إصابة 9 أشخاص بينهم 5 من رجال الأمن فى تفجير انتحارى شمال غرب باكستان الشرطة الباكستانية ـ صورة أرشيفية
إسلام آباد (أ ش أ)

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أعلن مسئولون فى الحكومة الباكستانية، اليوم الثلاثاء، أن تسعة أشخاص، من بينهم خمسة من أفراد الأمن، أصيبوا بجروح فى هجوم انتحارى فى "ميرالى تحسيل" شمال غرب باكستان.
 

ونقلت صحيفة "دون" الباكستانية - على موقعها الإلكتروني - عن المسئولين القول: إن انتحاريا استهدف عربة لقوات الأمن قرب قرية (عيدك) مما أدى إلى إصابة تسعة أشخاص بينهم خمسة من رجال الأمن.
 

وذكر المسئولون أن القوات الأمنية قامت بتطويق المنطقة، وبدأت عملية البحث عن المتورطين في الحادث. بينما تم نقل الجرحى جوا، مشيرين إلى أنه من بينهم اثنان في حالة حرجة، وتم نقلهم إلى المستشفى العسكري المشترك في (بانو).


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