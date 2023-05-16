اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 مايو 2023 04:52 م
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إصابة 22 شخصا إثر اصطدام شاحنة بحافلة مدرسية جنوب شرقى أستراليا

الثلاثاء، 16 مايو 2023 03:37 م
إصابة 22 شخصا إثر اصطدام شاحنة بحافلة مدرسية جنوب شرقى أستراليا الشرطة الأسترالية ـ صورة أرشيفية
كانبرا (أ ش أ)

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أعلنت الشرطة الأسترالية إصابة 22 شخصا بجروح، بينهم 6 أطفال فى حالة خطيرة، إثر اصطدام شاحنة بحافلة مدرسية فى ضواحى مدينة ملبورن جنوب شرقى البلاد.

وأوضحت الشرطة - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن الحافلة التي كانت تقل ما يقرب من 45 طفلا انقلبت بعد أن صدمتها الشاحنة، مشيرة إلى أن الأطفال كانوا عائدين إلى المدرسة بعد التنافس في حدث لألعاب القوى للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و11 عاما.

وفتحت الشرطة تحقيقا في الحادث للوقوف على ملابساته، وقامت باستجواب سائق الشاحنة الذي لم يصب في الحادث.


استراليا

الشرطه الاستراليه

ملبورن

اصطدام شاحنه بحافله مدرسيه

اخبار استراليا



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