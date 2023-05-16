إصابة شخصين فى مشاجرة بمدينة مغاغة بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

أصيب شخصان في مشاجرة بمركز مغاغة، شمال محافظة المنيا إثر مشادة كلامية. تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا إخطارا من عمليات النجدة، بوقوع مشادة تطورت إلى معركة، بين طرفين بشارع مركز الشرطة، بمدينة مغاغة، شمال المنيا.

انتقل فريق البحث الجنائي، وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة سيدة تبلغ من العمر 52 سنة، وأخرى 55 سنة مقيمتان بمدينة مغاغة، بجروح بالجبهة، في مشاجرة مع آخرين، تم نقل المصابتين إلى مستشفى مغاغة المركزى لتلقى العلاج، وجار القبض على أطراف التشاجر.