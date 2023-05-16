اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 مايو 2023 04:43 م
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إصابة شاب بطعنات بسبب خلاف مع آخر بقنا

الثلاثاء، 16 مايو 2023 04:14 م
إصابة شاب بطعنات بسبب خلاف مع آخر بقنا إسعاف - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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أصيب شاب، اليوم الثلاثاء، بطعنات آلة حادة بسبب خلافات مع آخر بمنطقة الشئون في مدينة قنا، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل المصاب إلى المستشفى.
 
تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد إصابة شاب بطعنات آلة حادة على يد شخص آخر بسبب خلافات عائليو بينهما، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف قنا بسيارة إسعاف لنقل المصاب إلى المستشفى.
تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات ونقل المصاب إلى مستشفى، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط المتهم في الواقعة.
 

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