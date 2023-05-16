إجراءات مشددة من تعليم القليوبية لأعضاء مركز توزيع أسئلة امتحانات الدبلومات

القليوبية إبراهيم سالم

عقدت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، والمهندس الصادق السيد محمد مدير عام التعليم الفني، اجتماعا اليوم، مع أعضاء مركز الأسئلة للدبلومات الفنية لبحث استعدادات المديرية لامتحانات الدبلومات الفنية، وبحث التجهيزات في مركز توزيع الأسئلة، وذلك بحضور وائل عيد رئيس مركز توزيع الأسئلة.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، في بيان لها، أنه في بداية الاجتماع رحبت بالحضور، مشيرة إلى أن المديرية قامت بتجهيز مقار اللجان الامتحانية والتجهيزات التي تضمن راحة الطلاب والمعلمين المنتدبين للجان، كما تم تجهيز استراحات القائمين على أعمال الامتحانات وتوفير المتطلبات الضرورية لهم، مشددة على ضرورة الالتزام بوقت توزيع الأسئلة من المراكز إلى اللجان، وكذلك وقت تجميع واستلام كراسة الإجابة من اللجان إلى المراكز.

وأعلنت سماح إبراهيم، أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية، وأنها على تواصل مستمر ودائم بغرفة العمليات الفرعية بجميع الإدارات التعليمية، وذلك لتذليل كافة العقبات التي قد تتم أثناء سير الامتحانات.

وأكدت، ضرورة تواجد كافة أعضاء المركز، وتجهيزهم لجميع البيانات والإحصاءات اللازمة، وسط إجراءات أمنية مشددة، بالتنسيق مع مديرية الأمن لضمان تأمين المركز وسلامة وصول صناديق الأسئلة إلى اللجان فى الوقت المحدد، كما وجهت بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل اللجان وخارجها، بما يضمن سلامة جميع الطلاب والعاملين باللجان.

ومن جانبه أشار مدير عام التعليم الفني المهندس الصادق السيد، إلى توافر جميع أوراق الإجابة بمخازن المديرية والإدارات التعليمية ولا يوجد أي عجز، لافتًا إلى ضرورة أن يقوم رئيس اللجنة بالتأكد من وصول جميع المعلمين المنتدبين معه باللجنة، وإبلاغ غرفة عمليات المديرية على الفور في حال وجود أي عجز، وعلى رؤساء اللجان كذلك التواصل الفوري مع غرفة عمليات الإدارة في حال رصد أية مشكلة والتواصل مع رئيس مركز توزيع الأسئلة في حال رصد أي مشكلة خاصة بالورقة.



اجتماع استعدادات امتحانات الدبلومات الفنية بالقليوبية



جانب من الاجتماع



خلال اجتماع تعليم القليوبية



