أخبار مصر.. دفعة قوية للاستثمار بـ22 قرارا رئاسيا

نشر "اليوم السابع" خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، دفعة قوية للاستثمار بـ22 قرارا رئاسيا.. تحقيق نقلة نوعية فى خفض تكلفة تأسيس الشركات والحد من القيود المفروضة وتسهيل تملك الأراضى.. الرئيس السيسى يوجه الحكومة بالعمل على سرعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار.

دفعة قوية للاستثمار بـ22 قرارا رئاسيا.. تحقيق نقلة نوعية في خفض تكلفة تأسيس الشركات والحد من القيود المفروضة وتسهيل تملك الأراضي.. الرئيس السيسى يوجه الحكومة بالعمل على سرعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار

ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بعد إعادة تشكيله، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والوزراء والمسئولين وممثلي القطاع الخاص من أعضاء المجلس.

وفي مستهل الاجتماع، أكد الرئيس حرص الدولة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات جادة وحاسمة، لتحقيق طفرة حقيقية في عملية جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار، المحلي والأجنبي، والقضاء على العقبات البيروقراطية، وتذليل مختلف التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص، بهدف بناء قاعدة إنتاجية متنوعة، وتحقيق تطور اقتصادي شامل، مؤكداً أهمية البناء على ما تم اتخاذه من خطوات إيجابية في هذا الصدد خلال الفترة الأخيرة.

"الأعلى للاستثمار": تحديد مدى زمنى لصرف تعويض للمستثمر فى حالات نزع الملكية

ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بعد إعادة تشكيله، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والوزراء والمسئولين وممثلي القطاع الخاص من أعضاء المجلس.

"الأعلى للاستثمار": تكليف "العدل" بإنهاء تعديلات قانون تحويل الأرباح للشركات

ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بعد إعادة تشكيله، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزى، والوزراء والمسئولين وممثلي القطاع الخاص من أعضاء المجلس.

المجلس الأعلى للاستثمار: التخفيف من الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين

ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بعد إعادة تشكيله، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والوزراء والمسئولين وممثلي القطاع الخاص من أعضاء المجلس.

عبد الواحد السيد يعلنها: سيف جعفر مستمر مع الزمالك واقتربنا من تجديد عقده

كشف عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادى الزمالك، مصير سيف فاروق جعفر صانع العاب الفريق، من تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء، خاصة وإن تعاقد اللاعب ينتهى بنهاية الموسم الجارى، مما يمنحه أحقية التوقيع لأى فريق أخر.

محمد صلاح يزين التشكيل المثالى للجولة 36 بالدورى الإنجليزى

تواجد النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول، فى التشكيل المثالى لمنافسات الجولة الـ36 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الجارى 2022-2023.

ونشر الحساب الرسمى للبريميرليج على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، التشكيل المثالى للجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي بحسب اختيارات الأسطورة آلان شيرار، حيث شهد تواجد محمد صلاح فى الخط الهجومى.

"الأعلى للاستثمار": السماح بقيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين 10 سنوات

ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بعد إعادة تشكيله، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والوزراء والمسئولين وممثلي القطاع الخاص من أعضاء المجلس.

وذكر المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن المجلس الأعلى للاستثمار وافق خلال اجتماعه اليوم برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على 22 قراراً مهماً في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية؛ تستهدف تحقيق نقلة نوعية في خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، ومن الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها، وكذا تسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية، بالإضافة إلى تقديم حزمة متكاملة، وتنافسية، من الحوافز والتسهيلات في القطاع الزراعي، والصناعي، والطاقة فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر، وقطاع الإسكان وما يخص المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة، وكذا قطاع النقل فيما يتعلق برسوم الصادرات والجمارك، وتوحيد استراتيجية التسعير.

المجلس الأعلى للاستثمار: تحديد مدى زمنى لكافة الموافقات بـ 10 أيام عمل

ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بعد إعادة تشكيله، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والوزراء والمسئولين وممثلي القطاع الخاص من أعضاء المجلس.

وذكر المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن المجلس الأعلى للاستثمار وافق خلال اجتماعه اليوم برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على 22 قراراً مهماً في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية؛ تستهدف تحقيق نقلة نوعية في خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، ومن الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها، وكذا تسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية، بالإضافة إلى تقديم حزمة متكاملة، وتنافسية، من الحوافز والتسهيلات في القطاع الزراعي، والصناعي، والطاقة فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر، وقطاع الإسكان وما يخص المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة، وكذا قطاع النقل فيما يتعلق برسوم الصادرات والجمارك، وتوحيد استراتيجية التسعير.

توجيهات رئاسية للحكومة بالعمل على تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار

ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بعد إعادة تشكيله، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والوزراء والمسئولين وممثلي القطاع الخاص من أعضاء المجلس.

وفي مستهل الاجتماع، أكد الرئيس حرص الدولة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات جادة وحاسمة، لتحقيق طفرة حقيقية في عملية جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار، المحلي والأجنبي، والقضاء على العقبات البيروقراطية، وتذليل مختلف التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص، بهدف بناء قاعدة إنتاجية متنوعة، وتحقيق تطور اقتصادي شامل، مؤكداً أهمية البناء على ما تم اتخاذه من خطوات إيجابية في هذا الصدد خلال الفترة الأخيرة.

الرئيس السيسى يؤكد حرص الدولة على تحقيق طفرة حقيقية فى جذب وتشجيع الاستثمار

ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بعد إعادة تشكيله، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزى، والوزراء والمسئولين وممثلى القطاع الخاص من أعضاء المجلس.

وفى مستهل الاجتماع، أكد الرئيس السيسي حرص الدولة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات جادة وحاسمة، لتحقيق طفرة حقيقية فى عملية جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار، المحلي والأجنبي، والقضاء على العقبات البيروقراطية، وتذليل مختلف التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص، بهدف بناء قاعدة إنتاجية متنوعة، وتحقيق تطور اقتصادى شامل، مؤكداً أهمية البناء على ما تم اتخاذه من خطوات إيجابية في هذا الصدد خلال الفترة الأخيرة.

المجلس الأعلى للاستثمار يخفض تكلفة تأسيس الشركات والحد من قيود التأسيس

ذكر المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن المجلس الأعلى للاستثمار وافق خلال اجتماعه اليوم برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على 22 قراراً مهماً في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية؛ تستهدف تحقيق نقلة نوعية في خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، ومن الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها، وكذا تسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية، بالإضافة إلى تقديم حزمة متكاملة، وتنافسية، من الحوافز والتسهيلات في القطاع الزراعي، والصناعي، والطاقة فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر، وقطاع الإسكان وما يخص المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة، وكذا قطاع النقل فيما يتعلق برسوم الصادرات والجمارك، وتوحيد استراتيجية التسعير.

الأهلى يترقب خطاب الكاف للتظلم ضد عقوبة الـ100 ألف دولار

ينتظر مسئولو الأهلي وصول خطاب رسمي من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بتغريم النادي مبلغ 100 ألف دولار بعد الاشتباكات التى وقعت في الممر المؤدي إلى غرف خلع الملابس لاستاد القاهرة عقب نهاية مباراة الأهلي والهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا من أجل تقديم إلتماس رسمي للكاف.

هيئة تعليم الكبار لـ"النواب": سنعلن مصر خالية من الأمية عام 2030

كشف الدكتور محمد يحيى ناصف رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، عن مصر سوف تعلن أنها خالية من الأمية عام 2030.

وقال "ناصف" خلال كلمته باجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء لمناقشة موازنة وزارة التعليم والجهات التابعة لها: "هناك جهود كبيرة للتوسع في محو الأمية وتعليم الكبار، توسع يشمل مفردات مختلفة، وهو الأمر الذي يتطلب تغير استراتيجية التدريس".

محمد رمضان يختتم جولته الفنية بلقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس

اختتم النجم محمد رمضان جولته الفنية في عدد من الولايات الأمريكية، بالحفل الفني الكبير الذي أقيم في ولاية اتلانتيك ستي نيو جيرسي، والذي شهد حضورا جماهيريا كبيرا.

ورافق اختتام هذه الجولة الفنية والتي حققت نجاحا كبيرا، لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس في نيويورك، ليتم الإعلان بعد هذا اللقاء عن إقامة حفل فني كبير في مدينة رام الله.