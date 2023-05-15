100 شاب من مختلف محافظات مصر يزورون قصر ثقافة الشيخ زويد بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

زار اليوم 100 شاب من محافظات مصر قصر ثقافة الشيخ زويد بشمال سيناء، ضمن فعاليات اليوم الأول من الملتقى الثقافي الـ11 لشباب المحافظات الحدودية.

وأعلن فرع ثقافة شمال سيناء ، أنه بعد انتقال الملتقى من عاصمة شمال سيناء وهى العريش إلى مدينة الشيخ زويد، حيث كان فى استقبالهم فرقة مواهب الأطفال بقيادة المدرب مدحت نجيب وفرقة التلقائية بقيادة مدربهم جامع عبد الرسول، كما تفاعل الشباب مع شعراء الشيخ زويد ومنهم الشاعر محمد ناجى والشاعر حاتم عبد الهادى والشاعر النبطي سلمى الجمعانى، كما تحدثت ياسمين عبد الحميد من مدينة الاسمرات عن شهداء الوطن فى سيناء.

تضمنت الفعاليات حوارا مع شباب المحافظات عن أهمية سيناء وقدسيتها فى الأديان، وتحدث الدكتور نور الدين شعبان والدكتور حسام الوسيمى عن قيم الولاء والانتماء للوطن.

كما تحدثت الدكتورة حنان موسى، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، عن الورش التدريبية خلال الملتقى وكان على هامش الملتقى معرض الكتاب الذى نظمته صفاء نصار ومعرض منتجات الحرف التراثية والبيئية باشراف نسرين عطية.

ومقررا مشاركة الشباب من المحافظات الحدودية بافتتاح العرض الأول لمسرحية شحاتين وحرامية، من إخراج يوسف وهدان، ومن المقرر استمرار فعاليات الملتقى خلال الأيام المقبلة بمدن شمال سيناء.

ويهدف الملتقى تحقيق العدالة الثقافية وتدعيم قيم الانتماء للوطن في نفوس أبنائه، وتعزيز القيم الإيجابية بالمجتمع، وتبادل الخبرات، ويستهدف فئات الطفل، والشباب، والمرأة، عبر برامج ثقافية وفنية تعمل على إلقاء الضوء على التنوع والثراء الثقافي بالمحافظات الحدودية كما هو من حزمة الأهداف التى تسعى وزارة الثقافة لتحقيقها فى سيناء وللشباب والنشء.