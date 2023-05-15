هل أنت مصاب بالسمنة ومرض السكر.. كيف يمكنك إنقاص الوزن بأمان

كتبت إيناس البنا

من المثير للصدمة أن السمنة في جميع أنحاء العالم قد تضاعفت ثلاث مرات تقريبًا منذ عام 1975، وفقًا لتقارير منظمة الصحة العالمية (WHO). في عام 2016 ، وتقول منظمة الصحة العالمية إن من بين هؤلاء أكثر من 650 مليونا يعانون من السمنة، الأمر المثير للقلق بشأن هذه الأعداد المتزايدة هو تأثيرها على الصحة العامة للناس.

تزيد السمنة وزيادة الوزن من خطر الإصابة بأمراض التمثيل الغذائي، مثل داء السكري من النوع 2، وارتفاع ضغط الدم، والكوليسترول، وارتفاع مستويات الدهون الثلاثية.

وفقًا لموقع "OnlyMyHealth"، هناك الطرق التي يمكن لمرضى السكري الذين يعانون من السمنة أن يفقدوا الوزن بأمان.

فهم السمنة ومخاطر مرض السكري

"تُعرَّف السمنة بأنها تراكم غير طبيعي أو مفرط للدهون قد يضر بالصحة، فمؤشر كتلة الجسم (BMI) هو مؤشر بسيط للوزن مقابل الطول يستخدم عادة لتصنيف السمنة لدى البالغين.

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، يعد ارتفاع مؤشر كتلة الجسم عامل خطر رئيسي للعديد من الأمراض بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية واضطرابات الجهاز العضلي الهيكلي وبعض أنواع السرطان ومرض السكري.

مرض السكري من النوع 2 هو مزيج من كميات منخفضة من إنتاج الأنسولين من البنكرياس ومقاومة الأنسولين المحيطية، والتي تتأثر بنسبة الدهون في الجسم، "كلما زادت دهون الجسم ، زادت مقاومة الأنسولين وأسوأ مستويات السكر"، فإن الحفاظ على وزن صحي ومستوى لياقة أمر بالغ الأهمية.

كيف يمكن لمرضى السكري فقدان الوزن بأمان

نظام حمية متوازن

يجب أن يركز مرضى السكر على اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض (GI) والكربوهيدرات المعقدة والبروتينات والدهون المعتدلة .

ثانيا: اتباع نظام غذائي ينقص السعرات الحرارية ضروري للأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة لفقدان الوزن، يعني نقص السعرات الحرارية تناول سعرات حرارية أقل تحرقها.

تمرين منتظم

إلى جانب الأكل الصحي، يجب على الشخض أن ينغمس في ممارسة التمارين الرياضية بانتظام 150 دقيقة من التمارين في الأسبوع إلزامية لجميع الأفراد، وخاصة المصابين بداء السكري.

يجب أن تكون التمارين شاملة للتمارين الهوائية والتدريب على المقاومة، تشمل التمارين الهوائية الأنشطة ، مثل المشي وركوب الدراجات والركض والسباحة، يتضمن تدريب المقاومة (القوة) تمارين بأوزان حرة ، أو آلات الأثقال ، أو وزن الجسم، أو أشرطة المقاومة المرنة. يجب أيضًا تضمين تمارين المرونة وتمارين التوازن واليوغا لأنها تعمل على تحسين نطاق الحركة حول المفاصل وتمنع السقوط ".

أخيرًا.. عندما يتعلق الأمر بالتمارين الرياضية ، يحذر الطبيب من ممارسة الرياضة على معدة فارغة لأنها قد تؤدي إلى انخفاض نسبة السكر في الدم.