خطة النظام الغذائى لمرضى السكرى لفقدان الوزن

كتبت إيناس البنا

يبدو أن تناول طعام صحي ولذيذ أثناء المعاناة من مرض السكري يمثل تحديًا للكثير، ومع ذلك إذا كان بإمكان الشخص صياغة خطة وجبات صديقة لمرض السكري وفقًا لتفضيلاته، فيمكن أن تصبح صديق حقيقى لمرض السكر.

وفقا لموقع "healthifyme" يستلزم النظام الغذائي لمرضى السكري تناول أفضل الأطعمة باعتدال والالتزام بجدول منتظم للوجبات المغذية، النظام الغذائي لمرضى السكري هو نظام غذائي متوازن وغني بالعناصر الغذائية وقليلة الدهون والسعرات الحرارية.

تعتبر الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة أجزاء حيوية من نظام غذائي صحي، خطة وجبات السكري جيدة التخطيط هي أفضل خطة طعام لأي شخص، وليس فقط لمرضى السكر.

إذا كنت مصابًا بداء السكري أو مقدمات السكري ، فمن شبه المؤكد أن طبيبك سيحيلك إلى اختصاصي تغذية يمكنه مساعدتك في اختيار نظام غذائي صحي، حيث ستساعد خطة وجبات السكري الصحية على التحكم في نسبة السكر في الدم (الجلوكوز) وإدارة الوزن وعلاج عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الدهون في الدم.

أهمية إنقاص الوزن لمرض السكري

الحفاظ على وزن صحي ضروري لصحتك، وبالتالي ، فإن تناول طعام صحي والحفاظ على وزن صحي أمر حيوي، ومع ذلك، إذا كنت مصابًا بداء السكري، فإن زيادة الوزن يمكن أن تزيد من صعوبة التحكم في مستويات السكر في الدم.

بالإضافة إلى ذلك، فإنه يزيد من خطر حدوث مضاعفات، لذلك ، يحتاج مرضى السكري إلى إنقاص الوزن.

وفقًا لدراسة، في حالة مقدمات السكري، يؤدي فقدان الوزن إلى تأخير ظهور مرض السكري من النوع 2 أو تقليله، في الوقت نفسه، في المرضى الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2 ، أدى فقدان الوزن إلى تحسين التحكم في نسبة السكر في الدم، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي تقييد السعرات الحرارية الشديد إلى عكس التقدم.

خطة وجبات السكري لفقدان الوزن: أشياء يجب تجنبها

يجب على مرضى السكري تجنب أو تناول بعض الأطعمة باعتدال لأنها قد تسبب ارتفاعًا في نسبة السكر في الدم أو تحتوي على دهون غير صحية.

يجب تجنب تناول الحبوب المصنعة مثل الأرز الأبيض أو المعكرونة البيضاء.

تجنب تناول الفواكه ذات السكريات المضافة، مثل صلصة التفاح والمربى وبعض الفواكه المعلبة.

الامتناع عن تناول منتجات الألبان كاملة الدسم والأطعمة المقلية والأطعمة الغنية بالدهون المشبعة أو المتحولة.

إذا كان ذلك ممكنًا ، تجنب الوجبات التي تحتوي على الدقيق المكرر ، مثل الخبز الأبيض والمشروبات المحلاة بالسكر ، مثل الصودا وبعض العصائر ومشروبات القهوة المنكهة.

تجنب الأطعمة السكرية مثل الزبادي المنكه والمعجنات والكعك والحلوى وحبوب الإفطار المحلاة.

خطة وجبات السكري لفقدان الوزن: نصائح أساسية أخرى

نظرًا لأن حالة كل شخص تختلف إلى حد ما عن الأخرى، فإن الوجبات المختلفة لها تأثيرات متفاوتة على مستويات الجلوكوز لدى الناس.

إذا كنت مصابًا بمرض السكري كمرض مزمن ، فقد ترغب في علاج نفسك ببعض الملذات الصغيرة بين الحين والآخر، يمكنك تحقيق ذلك من خلال الالتزام الدقيق بخطط الوجبات الموصى بها لفترات طويلة لخلق فجوة لوجبة خفيفة خاصة، بالإضافة إلى ذلك، إذا كان بإمكانك دمج القليل من التمارين في روتين الفرد اليومي ، فقد تكون الفوائد هائلة.

إذا كنت مصابًا بداء السكري، فإن العمل مع طبيبك وأخصائي التغذية لوضع خطة وجبات مخصصة أمر بالغ الأهمية. يمكن أن يساعدك النظام الغذائي الجيد وإدارة الحصص والتخطيط في التحكم في مستويات الجلوكوز في الدم. ومع ذلك، فإنك تواجه خطر وجود مستويات متغيرة من السكر في الدم ومشاكل كارثية محتملة إذا انحرفت عن نظامك الغذائي المقترح.