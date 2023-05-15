ننشر مواقيت الصلاة الاثنين 15/5/2023 بمحافظات الجمهورية

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الإثنين فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
وقت صلاة الفجر 4:23 ص
موعد صلاة الظهر 12:51 ص
موعد صلاة العصر 28: 4
موعد صلاة المغرب 7:41 م
موعد صلاة العشاء 9:08
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:23 ص
موعد صلاة الظهر 12:56
موعد صلاة العصر 4:35
موعد صلاة المغرب 7:48 م
موعد صلاة العشاء 9:17 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:17
موعد صلاة الظهر 12:47 م
موعد صلاة العصر 4:25 م
موعد صلاة المغرب 7:38 م
موعد صلاة العشاء 9:06 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:18
وقت صلاة الظهر 12:39
موعد صلاة العصر 4:11 م
وقت صلاة المغرب 7:25 م
وقت صلاة العشاء 8:49 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:32 ص
موعد صلاة الظهر 12:45 ص
موعد صلاة العصر 12: 4
موعد صلاة المغرب 7:27 م
موعد صلاة العشاء 8:47
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