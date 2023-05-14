ننشر مواقيت الصلاة الأحد 14/5/2023 بمحافظات الجمهورية

كتب محمود راغب

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:24 ص

موعد صلاة الظهر 12:51 ص

موعد صلاة العصر 28: 4

موعد صلاة المغرب 7:40 م

موعد صلاة العشاء 9:07

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:24 ص

موعد صلاة الظهر 12:56

موعد صلاة العصر 4:35

موعد صلاة المغرب 7:47 م

موعد صلاة العشاء 9:16 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:18

موعد صلاة الظهر 12:47 م

موعد صلاة العصر 4:25 م

موعد صلاة المغرب 7:38 م

موعد صلاة العشاء 9:05 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:19

وقت صلاة الظهر 12:39

موعد صلاة العصر 4:11 م

وقت صلاة المغرب 7:25 م

وقت صلاة العشاء 8:48 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:33 ص

موعد صلاة الظهر 12:45 ص

موعد صلاة العصر 12: 4

موعد صلاة المغرب 7:26 م

موعد صلاة العشاء 8:47