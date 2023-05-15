مقتل 3 جنود وإصابة 12 آخرين فى نيجيريا إثر هجوم شنه متشددون

وبحسب وكالة "رويترز"، فإن الجنود يعملون مع قوة المهام المشتركة متعددة الجنسيات التي تضم قوات من بنين والكاميرون وتشاد والنيجر ونيجيريا وتسعى لإنهاء تمرد للمتشددين أودى بحياة الآلاف وتسبب في نزوح الملايين.



وقال مصدر عسكري نيجيري إن جنديين نيجيريين من القوة متعددة المهام سقطا بانفجار عبوة ناسفة في سيارة كان يستقلانها أثناء مطاردتهما مسلحين في منطقة أريجي في شمال شرق ولاية بورنو، معقل التمرد.



وأضاف المصدر أن عشرة جنود من بينهم قائد الوحدة أصيبوا وأصيب مدنيان آخران يعملان مع القوات.



وقال مصدر في جيش النيجر إن جندياً من البلاد سقط بانفجار عبوة ناسفة أخرى في عربة كان يستقلها في منطقة أخرى من أريجي.