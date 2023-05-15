معاينة محل كشرى اشتعل به حريق لحصر الخسائر فى العمرانية

كتب بهجت أبو ضيف

عاين رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، محل كشري اشتعل به حريق بمنطقة العمرانية، لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بمحتوياته، كما تم الاستماع لأقوال العاملين به، ولم يشتبهوا في اندلاع الحريق جنائيا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لانتداب المعمل الجنائي لإجراء معاينة، وبيان سبب الحريق، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد اشتعال حريق بمحل في العمرانية، انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتبين أن الحريق اشتعل بمحل كشري، وتمكن رجال الإطفاء من محاصرة النيران وإخمادها دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.