مصرع 26 شخصا فى حادث تصادم شاحنتين بالمكسيك

مكسيكو سيتى (أ ش أ)

لقى 26 شخصا مصرعهم، فى حادث تصادم شاحنتين على أحد الطرق السريعة بالمكسيك.

وأكد ممثلو الادعاء والشرطة في ولاية "تاماوليباس" الواقعة على الحدود الشمالية، وفقا لشبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الاثنين، أن حصيلة القتلى كانت تعدادا أوليا، بسبب الحجم الهائل للحطام والحريق الذي التهم الشاحنة والمقطورة.

وأفادت تقارير إعلامية بأنه لم يتم العثور على الكابينة التي كانت تسحب مقطورة الشحن فى مكان الحادث، مما يشير إلى أن السائق ربما فصلها وهرب.

وقال مسئولون إن الحادث وقع على طريق سريع بالقرب من عاصمة الولاية "سيوداد فكتوريا"، ولا يزال السبب قيد التحقيق.