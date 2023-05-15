اليوم السابع
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الإثنين، 15 مايو 2023 02:55 م
أكرم القصاص
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مصرع 26 شخصا فى حادث تصادم شاحنتين بالمكسيك

الإثنين، 15 مايو 2023 01:20 م
مصرع 26 شخصا فى حادث تصادم شاحنتين بالمكسيك حادث تصادم ـ صورة أرشيفية
مكسيكو سيتى (أ ش أ)

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لقى 26 شخصا مصرعهم، فى حادث تصادم شاحنتين على أحد الطرق السريعة بالمكسيك

وأكد ممثلو الادعاء والشرطة في ولاية "تاماوليباس" الواقعة على الحدود الشمالية، وفقا لشبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الاثنين، أن حصيلة القتلى كانت تعدادا أوليا، بسبب الحجم الهائل للحطام والحريق الذي التهم الشاحنة والمقطورة.

وأفادت تقارير إعلامية بأنه لم يتم العثور على الكابينة التي كانت تسحب مقطورة الشحن فى مكان الحادث، مما يشير إلى أن السائق ربما فصلها وهرب.

وقال مسئولون إن الحادث وقع على طريق سريع بالقرب من عاصمة الولاية "سيوداد فكتوريا"، ولا يزال السبب قيد التحقيق.

 


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