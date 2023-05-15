مديرية القوى العاملة بالمنوفية: ندوة للتوعية بالمفاوضة الجماعية وقانون العمل

كتبت آية دعبس

تلقت وزارة القوى العاملة اليوم الإثنين، تقريراً من مديرية القوى العاملة بالمنوفية بشأن تنظيم ندوة فى مجال المفاوضة الجماعية و قانون العمل نظمها مكتب عمل سرس الليان، وذلك في مصنع الأندلس حول الحقوق والواجبات في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ولقاء مع قيادات من جامعة المنوفية لمركز تدريب أشمون لبحث إمكانية وآلية التعاون فى تنفيذ برتوكول تعاون فى الفترة القادمة، وكذلك متابعة عمليات التطوير لورش التدريب المهنى بمركز التدريب الثابت بقويسنا وشبين الكوم وبركة السبع والباجور، تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التى يتطلبها سوق العمل بالمحافظات مع إستحداث وتطوير الورش التدريبية ودعمها بأحدث الأدوات والوسائل لمواكبة التطورات العالمية لتوفير افضل الخدمات للمواطنين وبالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين.

وأوضح سعد عبد الحميد عامر مدير مديرية القوى العاملة بالمنوفية، في تقريره للوزارة ،تنظيم ندوة فى مجال المفاوضة الجماعية وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 نفذها مكتب عمل سرس الليان في مصنع الاندلس، بالتعاون مع المدير المسئول محمود سعيد الملاح، والتى ناقشت قانون العمل وطرق المفاوضة الجماعية وذلك لنشر الوعى الثقافى فى شتى ميادين العمل.. وإيماناً من المديرية بدور التدريب المهني في إعداد شباب واعي مؤهل وقادر لمواجهة متطلبات سوق العمل تم إجراء معاينة ورفع مقاسات الورش التدريبية المستحدثة بالمنوفية في مراكز التدريب التابعة للمديرية، حيث معاينة فى قويسنا لـ3 ورش، وشبين الكوم لـ 3 ورش، وبركة السبع ورشة، والباجور ورشة وذلك من أجل التوسع فى مراكز للتطوير المهني بالمحافظة، تحت إشراف اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية.