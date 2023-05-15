محافظ جنوب سيناء وعمدة هيفيز بالمجر يبحثان تفعيل بروتوكول التعاون وتنشيط السياحة

استقبل اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء ، اليوم الاثنين، بمكتبه بمجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، "جبير بوب" عمدة مدينة هيفيز المجرية، و"كابلى جوزيف" نائب عمدة عمدة هيفيز، و"أوندراش إيمرا كوفاشي السفير المجري لدى جمهورية مصر العربية، ضمن زيارتهم لمدينة شرم الشيخ لتفقد عددا من المقاصد السياحية بها، في اطار الترويج السياحي .

تناول اللقاء سبل تفعيل بروتوكول التعاون اتفاقية التآخي بين مدينة شرم الشيخ المصرية وهيفيز المجرية، وكذا سبل التعاون في مجال تطبيقات السياحة الصحية والعلاجية بجنوب سيناء، لما لهم من خبرة في مجال السياحة الاستشفائية وامتلاكهم اكبر منتجعات للسياحة الاستشفائية في شرق اوربا، ورحب الوفد بالتعاون في هذا المجال.

كما تم التشاور نحو دراسة تنظيم خط طيران شارتر من هيفيز الي مدينة شرم الشيخ خلال شهر سبتمبر من العام الجاري، لزيادة الحركة السياحية القادمة من المجر الي شرم الشيخ، في اطار اتفاقية التآخي الموقعة بين المدينتين والتي تنص بنودها علي تنشيط الحركة السياحية بين المدينتين وضمن جهود المحافظة في تنويع الأسواق السياحية وزيادة الحركة السياحية من دول شرق أوروبا لشرم الشيخ .