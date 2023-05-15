محافظ جنوب سيناء يبحث سبل دعم مشروع "جرين شرم" مع ممثل برنامج الأمم المتحدة

استقبل اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء ، اليوم بمكتبه بمجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، "اليساندرو فراكاسيتي" الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، والوفد المرافق له وممثلي وزارة البيئة، بحضور عددا من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

ورحب محافظ جنوب سيناء، بممثل برنامج الأمم المتحدة الانمائي والوفد المرافق له، مثمنا دور البرنامج الهام في دعم المشروعات البيئية عامة والمبادرات البيئية والخضراء، متمنيا دوام التعاون بين البرنامج و المحافظة وخاصة في مجال دعم المشروعات الخضراء والتي حظيت بإشادة جميع وفود مؤتمر تغير المناخ الذي أقيم في سبتمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ، والتي يتطلب صيانتها ودعمها لضمان استدامتها.

وتناول اللقاء استعراض أوجه الدعم المقدم من البرنامج في المجال البيئي وكذا الدعم المستقبلي في مجال تدشين مشروع " جرين شرم" شرم الشيخ مدينة خضراء.

وفي ختام اللقاء تم التقاط الصور التذكارية، وأهدى المحافظ ممثل البرنامج شعار المحافظة تقديرا لدوره الفعال في مجال المشروعات البيئة.