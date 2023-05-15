محافظ الإسكندرية يشدد على زيادة عدد فصول محو الأمية بالقرى والنجوع

الإسكندرية - جاكلين منير

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على تنفيذ رؤية الدولة نحو رفع كفاءة العنصر البشري حيث كلف المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة ورئيس اللجنة الإشرافية العليا ل محو الأمية ، باستمرار تفعيل مبادرة دواوين حكومية بلا أمية.

وفى هذا الصدد؛ واصلت ادارة شئون الطلاب وبالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة وهيئة تعليم الكبار الاستمرار في عقد امتحانات محو الأمية حيث عُقد امتحانات لعدد 26 فردا داخل الكنيسة المرقسية بمحطة الرمل، وذلك بهدف القضاء على الأمية والوصول إلى "محافظة بلا أمية" بمحافظة الإسكندرية، وزيادة عدد فصول محو الأمية وخاصة في القرى والنجوع والأماكن النائية على مستوى الأحياء تيسيرًا على المواطنين.

وواصلت إدارة شئون الطلاب برئاسة الدكتورة رحاب فريد وبحضور الدكتورة دينا فرج مدير إدارة محو الأمية بحي العجمي ولجنة ممتحنين من الهيئة العامة لتعليم الكبار والمساهمة في ملحمة القضاء على الأمية والوصول إلى "محافظة بلا أمية"، حيث تم عقد امتحان فورى بمدرسة جعفر بن أبي طالب بمجمع المدارس بالبيطاش لعدد 77 من مستحقي معاشات تكافل وكرامة بنطاق حي العجمي الذين يجيدون القراءة والكتابة، وذلك للوقوف علي مدي قدرتهم ومدي احتياجهم للتعليم والالتحاق بفصول محو الأمية وإعطائهم الفرصة لمزيد من التعليم، وذلك بالتنسيق مع الأستاذة هدي أبو كليلة رئيس حي العجمي، كما تم عقد ندوة توعوية عن القضية السكانية واللقاء الجماهيري بالحي والحد من التسرب من التعليم، كما تم توفير لجنة خاصة لأحد المواطنين من ذوي الهمم .

وأوضحت المهندسة جيهان مسعود، أنه في ضوء تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، فإننا نستهدف القضاء على الأمية بمحافظة الإسكندرية، وذلك بزيادة فصول محو الأمية وخاصة في القرى والنجوع والأماكن النائية على مستوى الأحياء تيسيرًا على المواطنين.