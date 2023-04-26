هيئة محو الأمية بكفر الشيخ: نستعد لعقد امتحانات دورة أبريل فى 7 مايو لـ10 آلاف دارس

كفر الشيخ- محمد سليمان

قال إبراهيم غنيم، مدير عام هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بكفر الشيخ، إن الجهات المعنية بمحو أمية الكبار تبذل جهود كبيرة، لتنفيذ البرامج لتقليل عدد غير المتعلمين خاصة المتسربين دراسياً، إضافة للشباب والفتيات وكبار السن بالقرى، والمراكز، مشيراً إلى عدد الفصول الحالية 1446 فصل للجهات المشاركة،و عدد الدارسين المقيدين بالفصول 10122 دارس.

وأضاف غنيم، ل " اليوم السابع"، تم عقد امتحان تنشيطي ل 4500 دارس خلال هذا الشهر، وتم تحديد امتحان دورة أبريل في الفترة من 7 مايو ،2023 حتى 18 مايو 2023 م، وأنه عقد لقاء مع الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، لمناقشة الخطة المستقبلية لمشاركة طلاب الجامعة في مشروع محو الامية وأنه سلمه خطاباً من الدكتور رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة بشأن إنجاز دورة فبراير 2023م.

وأكد غنيم، أنه تم تنفيذ قافلة إعلامية بمركزي سيدي سالم وقلين بحضور رؤساء المدن، ورؤساء المصالح الحكومية، لعقد امتحان فورى لمن يجيد القراءة والكتابه، وعمل استكتاب وتسلم شهادات للناجحين في الدورات السابقة .

وأضاف إبراهيم غنيم مدير عام هيئة تعليم الكبار بكفرالشيخ، أنه حريص على تفقد سير العمل بالإدارات المتعددة بالمدن لمتابعة الامتحانات بالفصول، ومدى تفعيل دور الجهات الشريكة، و التأكيد على الالتزام بتعليمات الهيئة.

وقال غنيم إنه جرى عقد عدة لقاءات بطلاب كلية التربية جامعة كفر الشيخ، لحث الطلاب ورفع الوعي لديهم وإرشادهم إلى كيفية فتح الفصول وتحقيق الإنجاز المطلوب فى محو الأمية، إضافة لعقد لقاءات مع منسقي الكليات، لتوجيهات رئيس الجهاز والتأكيد على تنفيذها، وبذل المزيد من الجهد والعمل على زيادة مشاركة الطلاب والطالبات في المشروع وتذليل أي معوقات تواجههم في عمل المشروع.