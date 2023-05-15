اليوم السابع
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الإثنين، 15 مايو 2023 12:11 م
أكرم القصاص
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محافظ أسيوط يتفقد أعمال التشجير بمسار رحلة العائلة المقدسة ضمن 100 مليون شجرة

الإثنين، 15 مايو 2023 12:05 م
محافظ أسيوط يتفقد أعمال التشجير بمسار رحلة العائلة المقدسة ضمن 100 مليون شجرة جانب من تفقد المحافظ للحملة
أسيوط-هيثم البدرى

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تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال التشجير والتجميل التي يتم تنفيذها بطريق مسار رحلة العائلة المقدسة المؤدي إلى دير السيدة العذراء بجبل قرية درنكة التابعة لمركز أسيوط ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة" التي يتم تنظيمها بقرى المركز مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتسخير الإمكانيات لتنفيذ المبادرة وتطوير مسار رحلة العائلة المقدسة التي تحظى بإهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنفيذاً لخطط التنمية المستدامة ورؤية واستراتيجية مصر 2030.
 
رافق المحافظ خلال الجولة التفقدية المهندس رجب محمود مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، وحسني درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط ،ونائبه أحمد ثابت ،وعنتر محمود مدير إدارة البيئة بالمحافظة والمهندس محمود مبروك استشاري البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة ،ووليد جمال رئيس الوحدة المحلية لقرية درنكة ،ومصطفي إسماعيل رئيس الوحدة المحلية لقرية ريفا ،ووفاء جميل محمد مديرة إدارة المخلفات الصلبة بمركز أسيوط، وحسين شيخون مسؤل الرصد والمتابعة بإدارة المخلفات الصلبة بالمركز ووائل رشاد مدير جمعية تنمية الفنون ،والثقافة ومسؤلي الجمعية.
 
وتابع المحافظ، أعمال استكمال ري وزراعة أشجار مثمرة ،وغير مثمرة، ورفع الأتربة الموجودة على جانبي الطريق مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية والمشاركة في هذا الشأن كـ (إدارة البيئة بالمحافظة ، وإدارة المخلفات الصلبة ، والوحدة المحلية للمركز، الجمعيات الأهلية الشريكة) مضيفًا إنه سيتم تكريمهم على ما يبذلونه من جهود في توفير بيئة نظيفة للمواطن والحد من التغيرات وإعطاء المنظر الجمالي بالمسار السياحي.
 
وأكد محافظ أسيوط ،على ضرورة تكثيف توعية المواطنين والمجتمع المحيط بأهمية البيئة والمحافظة عليها وعلى تلك الأشجار التي تتم زراعتها من خلال المبادرة والعناية بها والعمل على زيادة المساحات الخضراء وتحقيق الاستفادة منها لما لذلك من مردود اقتصادي وصحي على المواطنين.
 
 
جانب من تفقد المحافظ للحملة
جانب من تفقد المحافظ للحملة

حملات التشجير بأسيوط
حملات التشجير بأسيوط

 


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