لو حامل.. اعرفى الروتين الصحى لكل ثلاثة أشهر من الحمل عشان تعدى بأمان

كتبت ميرفت رشاد

سواء كنت في الشهر الأول من الحمل أو الشهر الأخير ، عليك أن تعتني بنفسك وكذلك الطفل خلال هذا الوقت ، حيث يتعين عليهن الانتباه إلى نظامهن الغذائي وروتين النوم والأدوية والصحة العقلية والنفسية خلال كل ثلاثة أشهر لتجنب المضاعفات، وإليك أهم نصائح الحمل خلال هذه الفترة، وفقا لما نشره موقع " healthshots".

نصائح خاصة بالحمل



خلال الأشهر الثلاثة الأولى



يبدأ الفصل الأول من الحمل ويستمر حتى الأسبوع الثاني عشر من الحمل، إليك ما يلي لتجاوز الفصل الأول بأمان:

لا تنسى تضمين مكملات حمض الفوليك

تناولى الطعام المطبوخ في المنزل

تناولى وجبات صغيرة ومتكررة

اشربى سوائل كافية للبقاء رطبًا

لا تنسى أن ترتاح

المشي كل يوم وخاصة بعد الوجبات

حاولى أن تبقى بعيدًا عن الإجهاد قدر الإمكان

تجنبى تناول الأدوية بدون استشارة الطبيب

استلقى على الجانب الأيسر لأن ذلك يمكن أن يزيد من إمداد الجنين بالدم

تجنبى التدخين والكحول والكافيين

لا تأكلى الأطعمة التي تؤدي إلى الإمساك

لا تتناولى البابايا النيئة خلال هذه المرحلة

خلال الثلث الثاني والثالث من الحمل



يبدأ الفصل الثاني من الأسبوع 13 وينتهي في الأسبوع 26 ، يليه الفصل الثالث الذي يبدأ من الأسبوع 27 ويستمر حتى وقت الولادة،خلال هذه الأشهر الثلاثة ، تميل النساء إلى الشعور بالأوجاع والألم والتورم، وإليك النصائح التالية:

تناولي كمية كافية من البروتين

حافظى على رطوبتك

اشربى كمية كافية من السوائل

مارس اليوجا والتأمل

ارتدِ ملابس قطنية فضفاضة

تجنبي السفر لمسافات طويلة خلال الثلث الثاني والثالث من الحمل ، خاصة إذا كنتِ تعانين من تسمم الحمل ، وتمزق الأغشية المبكر ، والولادة المبكرة .

أشياء أخرى يجب وضعها في الاعتبار أثناء الحمل



1. الاختبار المنتظم أمر لا بد منه



الحمل هو الوقت الذي تحتاج فيه إلى توخي الحذر الشديد في كل ما تفعله والاختبارات التي تحصل عليها، يقترح طبيب أمراض النساء أنه يجب على النساء الحوامل إجراء فحوصات ما قبل الولادة (ANC) ، بما في ذلك فحص ارتفاع ضغط الدم والسكري وفقر الدم وتحصين النساء الحوامل - TT و IFA ومكملات الكالسيوم.

2. تناول نظام غذائي صحي



يجب الانتباه إلى نظامك الغذائي أثناء الحمل، قم بتضمين الحليب ومنتجات الألبان مثل اللبن الرائب واللبن التي تحتوي على الكالسيوم والبروتينات والفيتامينات، يجب أيضًا تناول الفواكه والخضروات الطازجة لأنها مليئة بالفيتامينات والحديد، تناول الحبوب والحبوب الكاملة والبقول لأنها غنية بالبروتين ويمكن أن تحافظ على صحتك العامة تحت السيطرة، يمكن للأمهات غير النباتيات تناول البيض أو الدجاج أو السمك للحصول على الكمية المثلى من البروتينات والفيتامينات والحديد.