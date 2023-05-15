ضبط متهم مطلوب فى قضايا بحوزته 2.5 كيلو حشيش وهيروين وسلاح بكفر الشيخ

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بقيام ضباط وحدة البحث الجنائي بمركز شرطة دسوق، برصد أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وشهرته المهدي، أثناء قيامه بتوزيع المواد المخدرة بدائرة المركز، ليجري تقنين الإجراءات واستهدافه بحملة أمنية ووضع خطة أمنية لضبطه متلبسًا بالمواد المخدرة التي يقوم بالإتجار بها.

وباستهداف المتهم أمكن ضبطه حيث تبين أنه يدعى "ح. أ. ا" وشهرته المهدي، سبق اتهامه في عدة قضايا ومطلوب ضبطه في العديد من القضايا، وبتفتيش المتهم عثر بحوزته على كيلو ونصف من جوهر مخدر الحشيش، وكذلك كيلو من جوهر مخدر الهيروين، وكذلك سلاح ناري يستخدمه المتهم " بندقية خرطوش"، ليجري ضبطه واقتياده إلى مركز شرطة دسوق.

تحرر محضر بالواقعة جنايات مركز شرطة دسوق وجاري العرض علي جهات التحقيق التي أمرت بحبس المتهم على ذمة القضية.