طرح شاطئ الغرام ومحتويات مزار كليوباترا وكافتيريات فى مزاد علنى بمطروح

كتب -أحمد الزغبى

أعلنت محافظة مطروح، عن طرح المزايدات العلنية العامة للتراخيص، باستغلال عدد من الشواطئ والأماكن العامة لموسم صيف 2023 ، وأبرزها استغلال شاطئ الغرام وعدد من الكافتيريات، طبقا للائحة التنفيذية بشأن تنظيم التعاقدات بالمحافظة.

وطبقا للمزايدة رقم 3 بيان شاطئ الغرام بمحتوياته بتأمين المؤقت 150000 جنيه، وحددت جلسة 2023/5/29 الساعة 12 ظهرا، والمزايدة رقم 4 تاجير كافتيريا أمام نقطة اسعاف مبارك بتأمين مؤقت 1000 جنيه موعد جلسة 2023/5/30 الساعة 10 صباحا، والمزايدة رقم 5 لكافتريا زمردة الابيض التأمين المؤقت 1000 جنيه وموعد المزايدة الساعة 11 صباحا، والمزايدة رقم 6 لكافتيريا لؤلؤة الأبيض وتامين مؤقت 1000 جنيه وموعد المزايدة 2023/5/30 الساعة 12 ظهرا، والمزايدة رقم 7 لكافتيريا علوش بتأمين مؤقت 1000 جنيه، وموعد الجلسة 2023/5/30 الساعة 1 ظهرا.

والمزايدة رقم 8 لكافتيريا أمام النادى الاهلى والتأمين المؤقت 1000 جنيه، وموعد الجلسة 2023/5/31 الساعة 10 صباحا، والمزايدة رقم 9 لكافتيريا هضبة عجيبة بتامبن مؤقت 2000 جنيه بتاريخ 2023/5/31 الساعة 11 صباحا، والمزايدة رقم 10 كافتيريا ملحقة بمتحف روميل والتامين المؤقت 5000 جنيه، وموعد الجلسة 2023/5/31 الساعة 12 ظهرا، والمزايدة رقم 11 محتويات مزار كليوباترا بتأمين مؤقت 4000 جنيه، موعد الجلسة 2023/5/31 الساعة 1ظهرا.

وذلك طبقا لكراسة الشروط والمواصفات على من يرغب الدخول فى المزايدات التقدم بطلب باسم السكرتير العام لمحافظة مطروح، للحصول على كراسة الشروط والمواصفات بسعر 399 جنيه للمزايدة رقم 3 و299 جنيه لباقى المزايدات، بخلاف ضريبة طابع شهيد + 5 جنيهات لصالح صندوق دعم ذوى الإعاقة، ويضاف 25 جنيها فى حالة طلبها بالبريد، وتعقد لجان المزايدات بديوان عام المحافظة طبقا للموعد المحدد قرين كل مزايدة وعلى من يرسو عليه المزايدة، ان يسدد ما يوازى 10% من القيمة الراسى بها المزايدة كتامين نهائى، وذلك فور رسو المزايدة.