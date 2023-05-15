اليوم السابع
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إصابة 6 أشخاص فى حوادث متفرقة بمحافظة كفر الشيخ

الإثنين، 15 مايو 2023 08:23 م
إصابة 6 أشخاص فى حوادث متفرقة بمحافظة كفر الشيخ اسعاف - أرشيفية
كفر الشيخ - محمد سليمان

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أصيب 6 أشخاص بإصابات متنوعة فى حوادث متفرقة بمحافظة كفر الشيخ، وجرى نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتلقى العلاج اللازم.

تلقى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا بورود إشارة من نقطة شرطة المستشفى، تفيد بوصول مصابين فى حوادث متفرقة، وجار تقديم الإسعافات المطلوبة لهم، وبالفحص، تبين إصابة كل من، "إحسان.أ.ع"، 67 سنة، من ميت علوان، و"نجلاء.ع.ع"، 40 سنة من ميت علوان، و"زهدي .ح.ح"، 52 سنة، من القرضا، مصابين "بجروح وكدمات"، فى انقلاب سيارة ملاكي.

كما أصيب، "محمد.ه.ش"،21 سنة، من بطيطة، و"محمد.ه.أ"، 11 سنة، من بطيطة، "بجروح متفرقة بالجسم"، في حادث انقلاب "توك توك"، فيما أصيبت "صباح .م .أ"، 25 سنة، "بجرح فى الرأس" فى مشاجرة بقرية عويرة، تحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

 


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