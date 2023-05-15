ضبط سيارتين لبيع لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى مدينة أجا بالدقهلية

شن حاتم قابيل رئيس مركز ومدينة أجا بمحافظة الدقهلية، حملة مكبرة للتفتيش على المنتجات الغذائية لبيان صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، وتم ضبط سيارتين لبيع المواد الغذائية بسوق المدينة الأسبوعى، وضبط وتحريز كمية 71 كيلو كبدة ولحوم ودواجن مثلجة ومصنعات للتغيير فى الخواص الطبيعية، وذلك بسيارتين متنقلين لبيعهما فى المدينة، مستغلين تردد أعداد كبيرة من المواطنين على السوق.

وتم ضبط 10كيلو كبدة، 20 طبق لحم مفروم زنة 500جرام، 20 كيس بانيه دجاج وكفتة وقطع دجاج، 2 قالب زبدة زنة واحد كيلو، ووجدت مفككة وسائبة ومذابة من التجميد وأعراض بالفك والتجميد أكثر من مرة، وذلك طبقا لتقرير الأطباء البيطريين والصحة، وإعدام 3عبوات عسل أبيض زنة واحد كيلو، 5 لتر زيت زيتون غير صالح للاستهلاك الآدمى للتغيير فى الخواص الطبيعية.

تم تحريز كامل للكمية، واتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها وأخذ عينات لعرضها على المعامل المختصة بوزارة الصحة.

تم تحرير محضر بيع محظورات طبقاً للقانون رقم 707لسنة 1968 أغذية تداول وبيع لحوم بدون ثلاجة، تحرير عدد 2 محضر لعدم وجود شهادة صحية، وذلك فى حضور محمد البيلى نائب رئيس مركز ومدينة اجا، فاطمة سوس مديرة إدارة التنمية الاقتصادية والأسواق، سعد عبد الله مدير العلاقات العامة برئاسة المركز، والدكتور السيد شوبير مدير إدارة الطب البيطرى بأجا، والدكتورة عبير شومان والدكتورة نرمين سعده بإدارة الطب البيطرى، إبراهيم شعبان مدير مكتب مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية، وليد الجبرونى، محمد أبوحسن المفتشان بمكتب مراقبة التغذية بالإدارة الصحية بأجا، مديحة المنسى، سعاد حمدى المفتشان بإدارة التموين بأجا، عماد مختار مسئول الإشغالات برئاسة المركز.