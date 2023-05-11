ضبط سلع تموينية قبل بيعها فى السوق السوداء باجا بالدقهلية

الدقهلية - محمد الحبشى

شنت مديرية التموين بالدقهلية ، حملة مكبرة علي عدد من المحال التجارية وبدالي التموين وذلك في نطاق مركز ومدينة أجا، للتأكد من وصول السلع التموينية للمواطنين.

شارك في الحملة على حسن وكيل مديرية التموين، مصطفى عوض رئيس قسم الرقابة التموينية بالمديرية، إيهاب رجب من مأمورى الضبط القضائي بالمديرية، وأسفرت نتائج الحملة عن تحرير عدد من المخالفات حيث تم تحرير محضر رقم 7621 لسنة 2023 جنح اجا ضد مسؤل فرع الجملة باجا لتجميعه كمية وقدرها 4 طن سكر تموينى، 396 كيلو مكرونة بغرض إعادة بيعهما في السوق السوداء، تم التحفظ على الكمية المضبوطة لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.

وأكد المشرف العام على مديرية تموين الدقهلية، على استمرار أعمال الرقابة والتفتيش للحفاظ على الدعم وضمان وصولة لمستحقيه والتعامل بكل حسم مع المخالفين.

يأتي ذلك بناءا على توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتعليمات السيد محمد دايرة المشرف العام على مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية، بتكثيف الحملات التموينية على المنشآت التموينية ومدى التزامهم بالقرارات والقوانين التموينية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.