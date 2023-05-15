رئيس محكمة جنايات الطفل يحصل على الدكتوراه فى القانون بدرجة امتياز

كتب كريم صبحى

حصل المستشار حسام الدين محمد عرجاوى، رئيس محكمة الجنح المستأنفة و جنح وجنايات الطفل، على درجة الدكتوراه بتقدير امتياز، بعد مناقشة رسالة الدكتوراه في جامعة عين شمس.

وناقش رسالة الدكتوراه من الباحث، في موضوع حدود مسئولية الذمة المالية للشخصية الطبيعية والاعتبارية في حالتي الوجود والانقضاء، دراسة تطبيقية ومقارنة في الفقه الإسلامي والقانون المدني .

وناقش رسالة الدكتوراه والحكم على الرسالة ، الدكتور حمدى عبد الرحمن أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق جامعة عين شمس مشرفاً ورئيساً ،والدكتور سعيد أبو الفتوح أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة عين شمس "مشرفا وعضواً" ، والدكتور محمد محى الدين إبراهيم أستاذ القانون الدولى بكلية الحقوق جامعة السادات "عضواً" ، والدكتور ممدوح واعر عبد الرحمن أستاذ مساعد ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة عين شمس "عضوا" .