اليوم السابع
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رئيس محكمة جنايات الطفل يحصل على الدكتوراه فى القانون بدرجة امتياز

الإثنين، 15 مايو 2023 02:11 م
رئيس محكمة جنايات الطفل يحصل على الدكتوراه فى القانون بدرجة امتياز المستشار الدكتور حسام عرجاوى رئيس محكمة الطفل
كتب كريم صبحى

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حصل المستشار حسام الدين محمد عرجاوى، رئيس محكمة الجنح المستأنفة و جنح وجنايات الطفل، على درجة الدكتوراه بتقدير امتياز، بعد مناقشة رسالة الدكتوراه في جامعة عين شمس.

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وناقش رسالة الدكتوراه من الباحث،  في موضوع حدود مسئولية الذمة المالية للشخصية الطبيعية والاعتبارية في حالتي الوجود والانقضاء، دراسة تطبيقية ومقارنة في الفقه الإسلامي والقانون المدني .

وناقش رسالة الدكتوراه والحكم على الرسالة ، الدكتور حمدى عبد الرحمن أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق جامعة عين شمس مشرفاً ورئيساً ،والدكتور سعيد أبو الفتوح أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة عين شمس "مشرفا وعضواً" ، والدكتور محمد محى الدين  إبراهيم  أستاذ القانون الدولى بكلية الحقوق جامعة السادات "عضواً" ، والدكتور ممدوح واعر عبد الرحمن أستاذ مساعد ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة عين شمس "عضوا" .

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مناقشة دكتوراه

جامعة عين شمس

محكمة الطفل



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