حديقة تلال الفسطاط الأضخم فى الشرق الأوسط.. اعرف التفاصيل

كتب سيد الخلفاوى

تخطو الدولة خطى سريعة للانتهاء من تنفيذ عدة مشروعات قومية، ومن بينها حديقة تلال الفسطاط الجارى تنفيذها بمنطقة مصر القديمة المحيطة لمتحف الحضارة المصرية، على مساحة 500 فدان لتكون الأضخم فى الشرق الأوسط.

ويعرض اليوم السابع، ملخص لما يتم تنفيذه بالمشروع، حيث يجرى العمل على تشكيل التلال الرئيسية بالمشرع مع إنشاء بوابة على طريق صلاح سالم، وإنشاء عدد من الأماكن الترفيهية والثقافية والتعليمية.

جارى تنفيذها بمنطقة مصر القديمة على مساحة 500 فدان.

ـ تكلفة المشروع 6 مليارات جنيه ويضم 8 مناطق مختلفة الأنشطة.

ـ المنطقة الثقافية إحدى المناطق المميزة وبها محور رئيسى على متحف الحضارة.

ـ تمت مراعاة كبر المساحات الخضراء مقارنة بمساحة المبانى.

تضم نهرا صناعيا يربط بحيرة عين الصيرة بساحة مسجد عمرو بن العاص

ـ تطل المنطقة الاستثمارية على بحيرة عين الحياة وتضم مطاعم ومولا تجاريا.

ـ تضم أكثر من 14 بوابة وتنقسم منطقة التلال إلى 3 تلال متباينة الارتفاعات تخلق بينها (النهر)

ـ التلال مكونة من المصاطب تبدأ من حافة النهر وتنتهى حتى قمة التلة.